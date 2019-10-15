8年前街上收養「孤兒狗」　短訊令牠身世曝光　十足電視劇情節

現今很多人都擁有智能手機，資訊傳播得更迅速。偶爾會看到有網民發帖，希望找到失散多年的親人、朋友。 台灣網紅狗「菲菲」的主人一直希望為牠尋回至親，多年持續透過社交平台發文尋親，可惜未有所獲。直至最近，一條短訊令菲菲成功尋回失散8年的親人！

網紅狗「菲菲」在網絡尋親八年，終於找到同胎兄弟！（受訪者提供）

網紅狗「菲菲」終於找回家人了！狗主Kate今早（10月14）發文指花了八年時間，終於找回菲菲同胎的兄弟。她接受《香港01》訪問指，菲菲當年由一位大學生發現，可惜大學宿舍不能養狗，所以準備送牠到收容所，她看到菲菲的帖文後，馬上決定收養牠。

菲菲的性格既親人、又可愛，很快擄獲了Kate的心，並把牠視為親生女兒，萌生幫牠尋「家人」的想法，希望牠能跟親人團聚，不再孤零零，「如果能找到她的兄弟姐妹，甚至爸爸媽媽，我們會更開心。」可惜，大學生提供的消息簡短，只提及在水庫附近撿到牠，當時只看到牠一個在路邊，她及後想再聯絡對方，卻一直沒有回音，「我們傳訊息都沒有回，一直到今年我都有傳，我們猜當初是怕我們又退養，所以封鎖我們了。」

▼▼▼點撃圖片放大看，菲菲與兄弟相認前的生活▼▼▼

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花八年為狗尋回至親​

Kate只好透過網上的力量，為菲菲尋親。她為菲菲經營了一個facebook專頁，希望分享菲菲日常生活之餘，增加牠的知名度，早日為牠尋回家人。Kate每年都會在菲菲的facebook專頁上發「尋人啟示」，希望可以透過網路的力量，幫菲菲找到血脈相連的家人，「但頂多只有長得像，年紀卻對不上。」

「今年沒想到居然找到了！」台灣傳媒亦受菲菲吸引，經常會報道牠的動態。上個月，有位狗主看到菲菲的新聞後，發了個私訊給Kate並指出：「前幾天在網路上看到菲菲的照片，意外發現我們家尤達跟菲菲長的非常相似。」

經過一番溝通後，Kate發現狗狗「尤達」和菲菲不單外表長得相似，牠們的出生時間、地點，兩者都非常吻合，尤達大概就是菲菲失散多年的親人！於是立即相約見面。

▼▼▼點撃圖片放大：看菲菲與尤達相聚一刻▼▼▼

兩狗性格同樣慢熱

「我看到尤達家的訊息，一邊看一邊掉眼淚；我一直以為菲菲的兄弟姐妹都不在了！才會是她自己一個在路邊。」他們看到愛犬相聚都覺得很感動，雖然菲菲跟尤達有點忘了對方，剛見面完全沒有互動，到後來才會互望、互聞，但正好說明了牠們性格一樣慢熱，Kate指，「雖然在不同背景長大，但很多特有的習性都一樣，個性亦很顧家、很慢熱。」原來牠們都不太願意給陌生人碰觸，都需要花一段長時間才能適應。問及會否帶菲菲和尤達做DNA鑑定，Kate表示：「其實我們兩邊都覺得是家人，撿到的地方都在北部，推算生日也差不多。」

「我們終於找到彼此了！」Kate把這個好消息發布到facebook，隨即吸引了千多位網民點讚，大部份網民都被菲菲的故事感動，留言指「很感動」、「牠們真的好像喔」、「這樣的緣分真的很棒」、「是一家人」。