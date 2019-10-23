【狗食狗慘案】倖存唐狗擺脫陰霾　獲好心人賦新生：想畀啲溫暖佢

兩年前的一宗「狗吃狗」慘案轟動全港，造成8隻唐狗死亡，案中生還的6隻唐狗現已重獲新生，擺脫過往陰霾。當中的兩隻狗狗現時不但身形壯健，更將參與愛協於12月舉辦的城市定向慈善賽，盡現活潑一面。

8狗遭餓死 生還狗吃同伴求生

2017年7月，任職廚師的男子盧廣源（32歲）報稱因生意失敗及情困，疏忽照顧元朗住所內多隻動物，包括14隻狗及5隻龜，導致狗隻8死6傷，最終判處入獄12個月及罰款2000元。在場愛協督察推斷「一定有狗食狗，如果唔係捱唔到去最後。」兩年多過去，倖存的6隻唐狗均已覓得好歸宿，重投正常生活。

愛協督察到場後發覺石屋內凌亂不堪，環境髒亂，一地糞便。（愛護動物協會）

▼▼▼點擊相片看當時案發現場慘況（圖片或令人不安）▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

覓得好歸宿 兩年重5公斤

「Suko」和「小黑」均是生還狗狗之一，分別於去年1月及11月被領養，與當天骨瘦粼粼的模樣相比，可謂「判若兩狗」。原名「大黃」的Suko現時近5歲，事發後半年已被周太一家領養，兩年來急速增重5公斤，逐漸變得健壯。周太在決定收養Suko前已得知其過去經歷，促使她更加想給Suko一個家，直言「想畀啲溫暖佢」。

想畀啲溫暖佢。 周太（Suko飼主）

周太在去年1月領養「大黃」，並為牠改名為「Suko」。（何穎琪攝）

▼▼▼點擊相片看Suko擺脫過往陰霾後的近照▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

周太憶述Suko當初有不少創傷後遺，如對男性及其他狗隻均表現出敵意，長達半年時間不敢靠近周生及兒子，只敢遠遠地朝他們吠叫。Suko現時已克服陰影，變得大膽許多，甚至連隆隆雷聲也不怕，令周太大感欣喜。

倖存狗對棍狀物表現恐懼

至於小黑則被孫先生一家領養，現年約6歲多。孫先生坦言其實最初並沒打算領養牠，「無諗過要隻黑色嘅狗」，但在數次見面後終被牠的乖巧性格所融化。小黑與Suko同樣曾受過去陰影困擾，孫太太指牠對棍狀物尤其恐懼，一看到便會不斷退後走避。另外，每次當孫先生一家帶牠外出時，牠往往也表現得想盡快回家，「好似驚人唔要佢咁」，孫太太解釋道。經過孫先生一家近一年來的悉心呵護，小黑現時雖仍膽小，但已不再懼怕陌生人及狗，性格變得友善且樂觀。

小黑則被孫先生一家領養，現年約6歲多。（何穎琪攝）

▼▼▼點擊相片看小黑重獲新生的近照▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

當時有份參與救援的愛協督察Anthony，眼見獲救狗狗均重獲新生，坦言甚感欣慰及受鼓舞，「唔同崗位嘅同事都付出咗好多心機，努力畀狗狗一個重生機會。見到佢哋嘅近況，係我哋繼續幫助動物嘅動力。」

不忘昔日同伴 以「過來狗」身份重聚 為動物朋友籌款

Suko和小黑現已漸適應新生活，卻毋忘不幸的動物朋友。牠們現正聯同新主人備賽愛協12月8日(星期日)於觀塘海濱花園舉行的「城市定向慈善賽」，希望以「過來狗」的身份號召更多善心人透過「01心意」平台＊為愛協籌募$50,000，助無依動物提供醫療、康復及日常生活所需。

受虐狗狗都出一分力，您還等甚麼？快快支持兩位選手，贊助牠們的善舉啦！Suko和小黑為您送上打氣傳送門：https://heart.hk01.com/zh/project/10194 。您亦可經愛協官方網站報名參與「城市定向慈善賽」。

＊「01心意」絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。