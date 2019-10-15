【無懼犧牲】單位失火女主人往火場跑　求消防員先救狗　結果...

有意外發生時，作為寵主的你，第一時間當然是要顧及家中毛孩的安危。 近日在陝西漢中，有一民居着火，消防員場趕到現場救援，而屋主得知失火後，也急趕回家，並多次想衝進火場救愛犬。

幸好狗狗平安，不然主人真的會很傷心。（梨視頻）

事件發生在10月12日下午3時許，當時漢中一個住宿單位失火，消防員接報已即時到場滅火。由於單位無人，大門緊鎖，加上是舊式木門，最終消防員要將大門踹開，才能進入單位。

【點擊圖片看消防救狗的情況，當時女主人幾乎急得哭了出來，一直喊先救狗】

單位起火，由於是舊式住宅，許多是木製家具，應此火勢蔓延得很快。（梨視頻）

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火勢在5分鐘內已被控制，消防員留意到家中的物品被燒毀嚴重，估計火災是由雪櫃短路引起。而屋主得知家中失火後，便火速跑樓梯回家，並邊哭喊着要回家找狗狗。消防員多次勸阻，並再次進入災場搜查，最終在主人房子的床底下找到狗狗。

幸好火勢未蔓延到床邊，狗狗只是吸入濃煙不適，而且毛髮被熏黑。女寵主已將狗狗送到獸醫處治療，據悉狗狗已清醒並無大礙。

【點擊圖片看另一則救愛犬故事，主人更是闖入火海裏把狗狗救出】

男子奮不顧身地衝入火海，希望及時把愛犬救出。（KUSI）