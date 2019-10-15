【萌寵充電站】熱血貓在家跳騎馬舞　柔軟度比人類還高

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 貓咪經常會有意想不到的行為，偶爾還令人目瞪口呆，難怪不時聽到有人說牠是外星人，準備侵略地球。這次要介紹的貓咪亦不例外，牠是貓界的「舞」林高手Chaco！牠平日最喜歡跳跳紥紥，表演奇特又有趣的舞蹈！

來自日本的Chaco是貓界舞王，牠不單會跳優雅的社交舞，還會跳街舞。（Twitter圖片：wakaponsan）

日本網民家裏養了兩隻貓咪，分別是三歲的忌廉貓Chaco和四歲的灰白貓Suzuka。牠們的性格各有不同，Chaco是隻超好動的貓咪，每當貓主跟牠玩耍，牠都會跳跳紮，更是知名的「跳舞貓」！貓主經常會透過高速連拍來捕捉Chaco跳躍時的姿勢，在百分之一秒的情況下，Chaco猶如身懷絕技的高手般，擺出無數高難度姿勢。

▼▼▼點撃圖片放大：看舞蹈大師Chaco表演▼▼▼

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▼▼▼點撃圖片放大：看Chaco與Suzuka的萌照▼▼▼

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Chaco的筋骨柔軟能做出很多高難度動作，基本的跳舞姿勢包括跳躍、轉體，統統難不到牠。頑皮的Chaco連耍功夫都很在行，基本的出拳、踢腿，甚至迴旋腿，牠全都會！讓人看得目瞪口呆，懷疑牠是否一般的貓咪。由於貓主經常在Twitter分享Chaco的古怪動作，有網民還嘗試加工牠的照片，偶爾像籃球選手，偶爾又像滑浪高手！

貓咪也有不同的個性，Suzuka不像Chaco那麼愛玩，而且看到每次Chaco跳舞，牠都會露出匪夷所思的表情，就好像說：「牠又發瘋了。」偶爾還會無視牠，兩隻貓咪彷彿存在於不同的空間裏。