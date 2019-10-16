小黃入屋迷到全屋男人　女主人兩年沒抱老公睡：引狼入室！

不少寵主都有一個小習慣，就是喜歡在家裏安置監視器，隨時隨地看到家中的寶貝。 台灣這位狗主亦不例外，她閒暇便會打開監視器，看看家裏的黃狗「小妹」。她發現只要到晚上，螢幕都只會看到老爺跟小妹一起睡覺，難度監視器是壞掉了？狗主接受訪問時指，小妹是有名的小三，牠不單每晚都乖乖陪老爺睡，而且全屋男人都拜倒牠的裙下。

小黃狗「小妹」是最強第三者。（facebook圖片：米克斯傳奇）

狗主葉小花兩年前收養了一隻小黃狗「小妹」，從此屋裏的男人都被牠搶走？她接受《香港01》訪問時指，她每天晚上打開家裏的監視器，都可以看到老爺跟小妹坐在沙發上睡覺，還一度以為監視器故障了，「小妹是有名的小三，牠白天陪老爺睡、晚上陪老公睡，家裡男人都拜倒牠的石榴裙下。」

誤打誤撞收養小三

起初，葉小花在facebook群組看到「小妹」的領養啟事，看到牠掛著一雙大耳朵就立即一見鍾情。當時她家裏已經有一隻混種犬「小白」，所以她丈夫、家人都反對再領養。由於她實在太喜歡小妹，於是她丈夫便陪她探望狗狗。豈料這次見面，小妹已經發揮身上的女性荷爾蒙，直接走向老公給他摸，成功收服了他。

原本以為要被老爺、奶奶責備，沒想到他們看到小妹竟說：「唉呦，怎麼那麼小隻？好瘦，營養不良嗎？」奶奶還馬上帶小妹到廚房吃飯，小妹好像怕吃不到，吃得很快、很急，大家看到都覺得很心疼。及後，老爺又怕牠餓，再帶牠吃晚飯、宵夜。結果，全家人都被小妹收服了。

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睡覺堅持睡中間

「老娘有時都懷疑自己引狼入室。這兩年多，我再也沒抱過老公睡覺了。」小妹有很嚴重的「戀父情結」，每天都要跟她丈夫睡覺，而且堅持要睡他們中間，兩人之間彷彿多了位小三。她老爺亦視小妹為寶貝，即使牠在家裏搞破壞，都不會責怪牠，只會說「她怎麼那麼聰明，想罵也不是」，愛撒嬌的小妹白天都會跟在她老爺身邊，在他旁邊一起睡覺，難怪牠如此得寵。

這個世界處處都有小三，這隻雪橇犬是第三者！

偶爾會聽到主人用「情人」稱呼他們的寵物。在旁人眼中，這或許是個「稱呼」，但對主人來說，寵物的確是他的「情人」！

有段影片近日在網上熱傳，內容是有位女主人回到睡房的時候，看到男主人抱著雪橇犬睡覺，而且床上的雪橇犬滿臉笑容，好像在炫耀自己的地位！有網民更留言指：「不被愛的那個才是第三者！」

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