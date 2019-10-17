叔侄領養流浪狗後賣狗　現場留血跡鍋碗　官指證據不足判無罪

領養流浪狗本來是一件好事，但為何有人會藉此而圖利。 早前台灣苗栗縣被揭發有人用領養程序漏洞，把領養回家的流浪狗，再賣給狗販宰殺。近日經地方法院審理後，由於證據不足等因素，未能作出起訴，疑犯被判無罪。愛犬人士感到無奈，怒批司法已死。

近20隻被領養走的狗狗失蹤，有些更已被證實死亡。（facebook@傾聽，浪浪。）

事件早在去年3月時已被動保人士揭發，指在台灣苗栗縣有一對叔侄，他們涉嫌以鋼索設陷阱捉流浪狗，同時又到附近的收容中心領養浪浪。據悉這些浪浪，最終都被轉賣給當地的外籍勞工，並拿來當食物。縱然警方搜證時，在現場找到染有血跡鍋碗、動物毛髮、頸圈、狗骨等證物，但地方法院審理後，最終以證不足為由，判涉事人無罪。

【點擊圖片看這宗令人不安的領養後賣狗事件，實在沒法令人相信為圖利竟可這樣做】

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在判決書中指出，警方從涉事單位處找到鍋子1個、碗1個、動物屍體1具、項圈6條、牽繩1條、動物毛髮3包等物品。而鑑定結果，除了當中的動物頭骨及腳殘骸，確實是狗，而其餘動物毛髮則無法肯定。另外，碗內血跡也可能是野豬或家豬的殘留，因當中血跡為混合物，因此無法檢出是何種物種遺留。由於無法證明這對叔侄是否有將領養狗隻殺害，因此裁定涉案人無罪。

多個關注動物權益的網，都分享了這宗裁判結果。（網上截圖）

台灣多個關注動物權益的Facebook專頁，如「動保法律互助」和「傾聽，浪浪。」等，都已即時轉載判決結果，讓更多人知悉此事。許多愛狗人士都沒法接受這判決，直批「司法已死」、「欺壓不能發聲的動物」。不過，也有人較理智地看待裁判，指「判決書很長，看完的結論就是證據不足，也不夠直接」、「問題出在沒有足夠證據，即便法官想定罪也無法。」