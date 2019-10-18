【2019毛孩跳蚤市場】搶1蚊零食、貓砂攻略　周末市集有咩賣？

「2019毛孩跳蚤市場」將會今個周末（10月18至20日），假九龍灣國際展貿中心三樓匯星Star Hall舉辦，場內不單有超抵價寵物用品，還有各項適合毛孩參與的活動。《香港01》讀者還有獨家優惠！

今個周末（10月18至20日）九龍灣國際展貿中心會舉辦「2019毛孩跳蚤市場」，場內有多達100個寵物攤檔，為寵主帶來各式各樣的寵物百貨，包括零食、用品、服務等待，滿足寵物的日常需要，當中有不少商戶都用限量1元貨品作招徠，想知有沒有自己心水，點擊下圖收看：

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以上優惠貨品數量有限，額滿即止，詳情可向大會查詢。

全天候遊樂場寵主不單可以逛街、購物，還可以帶寵物到場內的「全天候遊樂場」盡情放電，「攝影休息區」有不同的場景和飾物，寵主跟寵物可一起拍照留念。19、20日設有「寵物運動場」，場內有不同的競技小遊戲讓寵主及寵物參與，增加彼此的互動默契。

大會還安排了多場講座，內容涵蓋寵物食品、犬隻訓練、物理治療等等，供寵主參與。還邀請了多位藝人到場，跟大家分享飼養寵物的經驗。還有「寵物塔羅師」用塔羅牌幫助寵主了解寵物們的性格喜好。

今個周末，寵主可以帶寵物一起到九龍灣逛街。（大會提供）