【2019毛孩跳蚤市場】搶1蚊零食、貓砂攻略　周末市集有咩賣？

撰文：胡巧欣
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「2019毛孩跳蚤市場」將會今個周末（10月18至20日），假九龍灣國際展貿中心三樓匯星Star Hall舉辦，場內不單有超抵價寵物用品，還有各項適合毛孩參與的活動。《香港01》讀者還有獨家優惠！
今個周末（10月18至20日）九龍灣國際展貿中心會舉辦「2019毛孩跳蚤市場」，場內有多達100個寵物攤檔，為寵主帶來各式各樣的寵物百貨，包括零食、用品、服務等待，滿足寵物的日常需要，當中有不少商戶都用限量1元貨品作招徠，想知有沒有自己心水，點擊下圖收看：
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以上優惠貨品數量有限，額滿即止，詳情可向大會查詢。
全天候遊樂場寵主不單可以逛街、購物，還可以帶寵物到場內的「全天候遊樂場」盡情放電，「攝影休息區」有不同的場景和飾物，寵主跟寵物可一起拍照留念。19、20日設有「寵物運動場」，場內有不同的競技小遊戲讓寵主及寵物參與，增加彼此的互動默契。
大會還安排了多場講座，內容涵蓋寵物食品、犬隻訓練、物理治療等等，供寵主參與。還邀請了多位藝人到場，跟大家分享飼養寵物的經驗。還有「寵物塔羅師」用塔羅牌幫助寵主了解寵物們的性格喜好。
今個周末，寵主可以帶寵物一起到九龍灣逛街。（大會提供）
【2019 毛孩跳蚤市場】
日期及時間：
2019年10月18日（中午12時至晚上8時）
2019年10月19日（早上11時至晚上8時）
2019年10月20日（早上11時至晚上7時）
地點：
九龍灣國際展貿中心三樓 匯星 Star Hall
入場費：港幣10元 （六歲以下小童及60歲以上長者免費入場）
＊可攜同寵物到場