狗狗3年暴漲至45公斤　狗主網上尋減肥法　網民：嫲嫲肯定有偷餵

體重過胖絕對會影響狗狗的健康，所以狗主們都會千方百計幫狗狗減肥，方法不外乎是少食多餐、增加運動量。 有狗主近日發文求助，指狗狗的體重從2公斤暴漲45公斤，即使用盡方法都沒能瘦下來，結果大部份網民看完他的個案後，都留言問：「有跟嫲嫲一起住嗎？」

拉布拉多尋回犬Go+現在重達45公斤，狗主嘗試用不同的方法幫牠減肥，可惜體重一點也沒輕過。（facebook圖片：爆瘦公社）

台灣拉布拉多尋回犬「Go+」的主人早前在網上發文求助指，Go+帶回家的時候只有2公斤，短短3年間卻暴漲至45公斤。狗主指Go+的食量正常，每天只吃兩餐，每餐吃一個米杯的飼料，牠的體重卻從沒變輕過。即使增加牠的運動量，帶牠散步、游泳，還是沒瘦下來。他甚至尋求醫生的建議，結果醫生卻說：「牠呼吸就胖了！」

▼▼▼點撃圖片放大：看Go+從2Kg變45Kg的過程▼▼▼

+ 16 + 15 + 14

▼▼▼點撃圖片放大：看Go+與網紅「慢慢」重量級大比拼▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

嫲嫲是幕後黑手？

「想請問各路高手有解嗎？」狗主把Go+的情況分享到facebook群組，發文短短幾天已經獲得5千多網民點讚，多達4百多個留言，大部份網民都問：「是不是嫲嫲偷偷給牠吃雞腿」、「有跟嫲嫲一起住嗎？」、「嫲嫲肯定有偷餵」，有網民取笑拉拉「是壯不是胖」、「呼吸就胖」，也有網民認真地探討「牠的飼料可能過油」、「天生易胖體質」。

洛威拿「慢慢」體重達60公斤，婆婆竟然讚牠瘦了？

來自台灣南投縣的洛威拿「慢慢」因陪伴鄰居婆婆一事，大受網民歡迎。牠的身形本來已頗為圓潤，加上不時有粉絲送上各式各樣的零食，牠的體重因此一直有增無減。然而，90歲的鄰居婆婆日前卻指牠變瘦了，飼主聽了這句話後大感不解。