抱狗過馬路摔倒　狗主不顧腳踝扭傷　爬地死命緊握狗繩

不少寵主都會寵物把視作心肝寶貝，牠的安全、健康永遠放在首位，甚至把自己的事情拋在腦後。 台灣有狗主昨晚（10月20日）抱狗狗過馬路時，不小心踏空，整個人跌倒在馬路上，狗狗隨之摔在馬路上。她看到狗狗驚慌失措的樣子，忍耐著腳痛爬去抓著牠的狗繩，幸好沒引發意外。狗主回憶昨天的險況仍猶有餘悸。

狗主蘇飛帶黑狗「飛飛」過馬路時，不小心踏空摔在馬路上。（facebook圖片：黑熊和姊姊的飛飛日記）

抱狗過馬路避免意外

黑狗「飛飛」對不熟悉的環境、事物都會感到很緊張，尤其是車子的聲音。狗主蘇飛昨天（10月20日）帶飛飛過一條四線道的大馬路時，怕牠會有危險，於是把牠抱起。結果，蘇飛因為抱著飛飛，沒看到腳邊高低有落差，整個人踏空摔倒在馬路上，飛飛亦隨之拋出馬路！

「當下我痛到覺得世界要毀滅！完全無法立馬站起來，滿腦子都在想，慘了！飛飛！」蘇飛接受訪問時指，那刻雙腳痛到不行，當她回神過來，已經看到飛飛緊張的神情，於是不顧腳傷，爬去捉著牠的狗繩，「我看到飛飛嚇到快要亂竄，已經不管腳有多痛，迅速用爬的去把飛飛的牽繩抓住。」

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狗主自責令愛犬受驚

「我實在嚇到快哭了！」蘇飛的男友也趕過來把飛飛抱回行人道，總算平安無事。蘇飛原以為飛飛被摔出去，幸好牠只是因為蘇飛跌倒，而跟著她一起倒在地上，身體並沒有摔傷、跌傷。當時恰巧是綠燈，馬路上沒有車，沒有釀成大意外。由於蘇飛的腳踝扭傷，她花了近三分鐘才有辦法慢慢爬起來。蘇飛談及當時情況猶有餘悸，「我很自責嚇到飛飛，畢竟那是在馬路上，可能有意外發生。」

「我滿難過的，所以回家趕快煮肉肉給飛飛壓驚，總之牠沒事就好了。」蘇飛把經歷分享到facebook專頁，隨即有數百網民表示關注，留言關心蘇飛及飛飛，「記得要去看醫生」、「姐姐要保重」、「腳腫得好嚴重」、「照一下X光」、「還好飛飛沒走失」。

蘇飛一向疼愛狗狗，把牠放在首位。

蘇飛帶飛飛回家前，家裏有另一隻黑狗「黑熊」。牠去年因已屆13歲高齡，兩個多月前，「黑熊」咬傷睡夢中的男主人，令他腳部流血；他不但沒責罵黑熊，更出言維護牠：「牠就是老了」。

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