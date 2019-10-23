【萌寵充電站】月老廟養了一隻功夫橘貓　每天折手躺屋簷睡

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。

今次為大家介紹台中樂成宮的「慕容咪咪」，牠是隻被廟宇收養的流浪貓，及後竟成為了廟裏一大亮點，人氣僅次於廟內的月老！

行走於屋簷上的功夫貓「慕容咪咪」，是台中的廟宇「樂成宮」的地膽。（facebook圖片：樂成宮慕容咪咪）

橘貓「慕容咪咪」（簡稱「咪咪」）是居住在台中的廟宇「樂成宮」，牠原本是在廟宇附近流浪的貓咪，由於咪咪經常被狗欺負，廟方人員不忍心牠繼續受苦，於是決定把牠收留在廟裏。

咪咪經常在廟裏亂逛亂晃，吸引著不少前來參拜的善信，人們都喜歡逗牠、跟牠拍照。不過，要跟咪咪見面絕不容易，牠喜歡曬日光浴，每逢中午都會到屋簷上睡覺。看著咪咪擠身在屋詹的瓦片上，怡然自得地睡午覺，網民都不禁讚牠「功夫了得」。

▼▼▼點撃圖片放大：看慕容咪咪霸氣行走廟宇間▼▼▼

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咪咪不習慣跟人相處，被陌生人撫摸會額外緊張，所以廟方人員張貼公告「請勿驚嚇及拍背」，希望咪咪可以舒適地生活。

有網民在facebook群組「有點毛毛的」張貼咪咪在屋簷睡眠的照片，吸引無數網民點讚，原來很多網民都知道咪咪的存在，留言有「除了月老以外的亮點」、「偶而才能見到牠」、「參拜都會很期待遇到他」、「每次去牠都在不同的地方」。如果大家想一睹咪咪的真身，看來也要靠一點運氣才行。