想幫流浪貓狗但無錢　9歲天才用繪畫賺700kg罐罐

行善不分多與少。 俄羅斯有位9歲的小男孩，因愛犬過世而感到傷心欲絕，於是開始義畫，為流浪動物賺取糧食和用品，結果大受歡迎，成功為流浪貓狗賺取多達700公斤糧食。

俄羅斯男孩Pavel Abramov透過畫畫為流浪貓狗賺取糧食、用品。

俄羅斯有位9歲的小男孩（Pavel Abramov），在去年痛失心愛的狗狗，令他的心靈受到重創。他開始關注到流浪動物，更到收容所做義工，希望可以幫助更多流浪動物。年紀小小的Pavel尚未有經濟能力，無法為流浪動物付出太多，他的母親便提議透過畫畫，賺取流浪動物的糧食、用品。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Pavel的父母在社交媒體上分享他的畫作，令他受到逾200位寵主賞識，希望Pavel能幫他們的寵物畫畫。他每畫一幅動物畫，就可以賺取流浪動物的食物、用品。經過一年時間，Pavel畫了多達50張寵物畫，為流浪動物賺取多達700公斤糧食、無數藥品及用品。

▼▼▼點撃圖片放大：看9歲男孩繪畫、做義工的窩心場面▼▼▼

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▼▼▼點撃圖片放大：看9歲男孩義賣的畫作▼▼▼

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Pavel是個感情細膩的男生，每次接到寵主的委託，他都會跟對方了解寵物的生活、性格，務求畫出牠最真實的一面，所以特別受寵主喜愛。他的夢想是成為一名建築師，興建大型的動物收容所，收留所有無家可歸的流浪動物，繼續幫忙有需要的動物。