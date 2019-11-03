5名男子集體吸毒被捕　說出奇葩動機　竟與狗狗有關？

面對生活壓力、情緒困境，有些人都會嘗試透過吸毒來減壓。然而，毒品對身體的禍害極深，不可一、不可再。 日前，內地有公安揭發一宗集體吸毒案，被捕男子竟爆出一個跟狗有關的奇葩理由。讓不少網民都傻眼。

柳州公安在賓館揭發一宗集體吸毒案。（微博圖片：柳州警方）

日前（10月8日），柳州公安揭發一宗集體吸毒案，公安經過偵察後，鎖定有於賓館裏作毒品交易及團體吸毒。公安鎖定目標身處的房間後，隨即破門進行抓捕。房間內5名男子，各自在不同的角落吸食毒品，房內一片狼籍。經檢驗，他們吸食毒品為「K仔」及神仙水（由「冰毒」、「搖頭丸」、「K仔」混合的液態毒品）。

經公安審訊後，吸食毒品的男子竟爆出匪夷所思的原因：吸毒是為了超渡死去的狗狗。涉案男子表示，跟朋友在閒聊時，提及到家裏的狗狗死掉，二人決定要為牠們超渡，於是相約幾個朋友到賓館開房吸毒，藉此表達對狗狗的懷念。

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「奇葩的理由！」柳州公安把有關案件分享至微博，有逾6萬網民點撃，大部份網民都認為其吸毒原因荒謬，部份留言指「超渡狗还是超渡自己？」、「一群神經病啊！」、「別污辱狗子了」、「這智商沒救了」。

突然成為了吸毒案的主因，想信狗狗知道都會露出類似的驚愕表情。

台灣有一隻百厭柴犬，趁主人不在家時大肆搗亂，急得主人從監視器裡大聲喝止。柴柴雖然聽到主人聲音，但又不見主人蹤影，一臉茫然的看著監視器，畫面十分有趣。

▼▼▼點撃圖片放大：看柴驚愕看鏡頭的樣子▼▼▼