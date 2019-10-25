長情黑狗追吠8年　網民分享窩心相感觸：最近感覺他老了

狗狗的生命比人類短暫，當你以為牠還是個小孩時，牠或許已經比你年長。 台灣有網民每天都被黑狗追、吠，但牠從來不會咬他。他們連續八年都是這樣相處，正當他以為被狗追、吠是日常定必發生的事情。這天，他卻發現黑狗已經不再追在他腳邊。

每當貴拔經過「小黑」的家門，牠都會衝出來吠他、追他。（受訪者提供）

每天追、吠似冤家

「小黑，天天追我吠都8年多，最近感覺你老了。」網民貴拔在facebook分享了一張社區狗的照片，提及他們八年相處的經歷，令不少網民大受感動。貴拔回覆《香港01》訪問指，他在八年前搬到這個新社區，第一次帶著狗狗去公園上廁所，就遇到小黑，「牠第一天看到我就吠了，後來天天按照流程吠我、追我。」

「老實說，一開始很討厭被他追。」莫名奇妙地被吠、被追，任誰都不喜歡，況且小黑的毛髮全都豎起來了，難免擔心牠會撲過來咬人。直至有次路口剛好是紅燈，他只好把車停下來，「我發現牠最多只會站在我身邊一直吠，不會咬我，就不再排斥牠。久而久之，每天沒被他吠的一二聲，就覺得怪怪的。」

貴拔跟小黑的關係，偶爾像敵人，偶爾像冤家，實在難以用簡單的言語來說清。即使貴拔還沒經過牠家，牠都好像能認得他車子的聲音，跑過來一直對著我吠，「吠到我吃完早餐上了車，牠才走開。」問到貴拔怎麼看小黑吠他的原因，他帶點憂傷地說道：「我想應該是討厭我。」

隨著小黑年紀漸長，牠不像以前那麼有活力。（facebook圖片）

年紀大了活力不再

貴拔每天三次經過小黑家門，而小黑每次都會吠他，他們一直都吵吵鬧鬧地過日子。轉眼間8年過去，小黑年紀開始老邁，不像以前那麼有活力，即使貴拔開車經過，牠都只會象徵性地吠一、兩聲，有時連看也不看他，「害我都要從頭再經過一次，叫一下牠，牠才要起來追我。」

「你要好好保重身體呀！」他把小黑的故事分享到facebook群組「有點毛毛的」，內容張貼不到半天，已經吸引了近8千網民點讚，不少網民都為他的發文而感動，留言指「牠只是跟你問好」、「感覺到淡淡的憂傷！」、「有好濃郁的愛」、男人的友情」、「追你那麼久，終於感動到你了」、「從仇人變情人」。

台灣還有隻愛扮死的黑狗？

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