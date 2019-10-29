法國老狗虎斷掌被棄荒山野嶺　獲救後見肉乾低頭狂噬

大多數寵物狗都沒有求生的技能，假如被主人遺棄在街上，牠很大機會因不懂覓食而餓死。 台灣日前便有隻法國老虎狗被遺棄在荒山野嶺，幸好得動物救援義工把牠救走，牠才能展開第二人生。

法國老虎狗被遺棄在荒山野嶺，其右腳疑似被捕獸器夾斷造成斷掌。（facebook圖片：徐文良（徐園長護生園））

台灣有市民發現有隻斷腳的狗狗，於荒野的路邊留連。動物救援義工徐文良接到市民救助後，馬上動身趕到該處，發現有隻法國老虎狗被人遺棄，牠全身都感染皮膚病，右腳疑似被捕獸器夾斷。

據了解，法國老虎狗已經在當地徘徊有三、四天，徐文良及後給牠肉乾，牠立即狼吞虎嚥地狂吃，明顯已經多天沒吃過東西，受盡飢餓的折磨。牠雖然非常慌慌張張，但性格仍舊親人，令徐文良感到格外難過，「回程的路上，已經聽到這孩子睡著的打呼聲，忍不住紅了眼眶。」

▼▼▼點撃圖片放大：直撃法國老虎狗被發現一刻的慘況▼▼▼

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法國老虎狗的身世非常可憐，幸好有好心人馬上領養牠，徐文良把狗狗的故事張貼在facebook專頁，網民都對他的行為大為讚賞，大部份留言都對法虎的身世感到心酸，指：「小法虎真的餓壞了！」、「希望狗狗的傷和皮膚病快點康復」、「寵物犬在外流浪真的很心酸」、「感覺像繁殖場丟出來的孩子」。

徐文良早前亦成功救出兩隻瘦骨嶙峋的藏獒。牠原本可達70多公斤，看起來只有10餘公斤，健壯的身型猶如紙片般，懷疑被黑心繁殖場用完即棄。兩隻狗目前被送到動物收容區接受治療，並取名為「小巧」和「玲瓏」，在訓犬師的照料下重過新生。

▼▼▼點撃圖片放大：直撃獒犬被發現一刻的慘況▼▼▼