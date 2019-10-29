Peak to Fong籌款改路線　大會憂不獲警方發不反對通知書

「救狗之家」（HKDR）每年均會舉辦「Peak to Fong狗狗同樂籌款日」，藉大型步行籌款為場內狗狗籌募生活費。據了解，主辦方今年將改變步行路線，改由淺水灣至深水灣，為16年來首次作出有關變動。

「Peak to Fong狗狗同樂籌款日」今年步入第16屆，定於12月1日舉行，籌得的善款將用於照顧場內數百隻狗狗。參加者往年均會由太平山山頂出發，走至終點蘭桂坊。然而，今年大會將改變路線，改至淺水灣及深水灣一帶。

HKDR創辦人Sally Andersen去年參與活動開幕。（鄧偉傑攝）

怕未獲批不反對通知書

發言人表示，因怕中環等港島主要區域舉辦大型活動或遇阻滯，未必是最適合選項，及或不獲批不反對通知書，所以決定改變路線，予參與者新鮮體驗。當日活動將由淺水灣The Pulse出發，步行至深水灣沙灘，再折返The Pulse為終點。

去年雖然受天雨影響，但仍不減一眾參加者的興致，逼滿整個太平山頂！（鄧偉傑攝）

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穿上大會T-shirt即可參與

雖然步行路線有變，但參加方法仍如往年般，參加者只需穿上HKDR的T shirt即可參與，直接到起點集合，無須事先登記。今年起點及終點均為淺水灣The Pulse商場，活動完結後將設20多個攤位供參加者遊覽。另外，屆時場內亦將設狗狗瑜珈體驗、寵物水療及游泳體驗，寵主須事先於網上報名，詳情仍待大會公佈。HKDR所推出的T-shirt現已於網上開售，每件售價為$250。