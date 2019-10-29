【屯門異味】毒氣襲收容所　37隻貓狗急撤離　招義工清洗場地

屯門昨日（28日）下午懷疑洩漏催淚氣體，多個地方均有報告，更多人不適。位於屯門礦山村（鄰近寶田邨、良景邨附近）的動物收容所「Hand in Paw」亦受影響，昨天下午4時開始有貓狗出現不適，隨後更出現嘔吐情況。收容所內共37隻貓狗被迫緊急撤離。受訪義工表示，急需大量義工清洗收容所，避免毛孩受二次傷害。

屯門礦山村動物收容所「Hand in Paw」昨日受到不明氣體侵襲，全數37隻貓狗需緊急撤離。

位於屯門礦山村的動物收容所「Hand in Paw」，昨日受不明氣體侵襲，收容所義工吳小姐接受《香港01》訪問時指出，昨日下午接近4時，收容所義工開始出現不適症狀，包括呼吸困難、咳嗽：「聞唔到有異味，係突然大家都覺得唔舒服，其實都唔係好知發生咩事。貓狗嘅行為開始有啲異常，例如流眼淚、咳、流鼻水，到5點鐘左右開始有貓嘔。」

經商議後，義工決定讓收容所內22隻貓、15隻狗全數緊急撤離。直至凌晨時分，收容所全數貓狗才平安送到暫托義工的家裏。

▼▼▼點擊影片放大：看收容所貓貓慘況▼▼▼

▼▼▼點擊圖片放大：看收容所貓狗日常狀況▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

部分受到輕微影響（如流眼水、咳）的貓狗，在離開收容所後，不適情況已經大有改善。另外有10隻曾經嘔吐的貓隻、2隻曾經肚屙的狗隻，今天將會由義工帶牠們看獸醫。吳小姐指，今天有義工回到收容所做清潔，仍然有少部分義工感到不適。

▼▼▼如貓狗受催淚氣體影響而感到不適，可嘗試跟著以下步驟急救▼▼▼

+ 2

急需義工到場清潔

由於事出突然，義工們忙於處理貓狗撤離，並沒有向任何政府機構反映，吳小姐指出：「我哋擔心動物健康多啲，見到佢哋全部突然唔舒適，場面都好震撼。我哋都要幫手帶佢哋撤離，情況都好混亂。」義工接下來將會為留守收容所，為貓狗清洗貓籠、食具、用品等等，希望星期六、日可以把貓隻接回。

Hand in Paw目前急需大量義工到收容所做大清洗，如市民有意幫忙，可於星期一至星期日上午10時至下午5時，自備清潔用品，如掃把及地拖前往收容所。 更多詳情請與Hand in Paw或致電5402 2932 Natalie Chan查詢。

屯門昨日傳出不明異味

昨日下午，警方接報指屯門田景路新圍站有異味傳出，異味覆蓋半個以上的屯門，由屯門碼頭至市中心Vcity都有市民吸入氣體，部分更感不適需送院。經警方及消防人員巡查後並未能夠確定起因及源頭。警方及後澄清，警方並沒有在屯門使用過催淚氣體或如網上流傳所講試用任何不明氣體。