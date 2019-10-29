琉球皇Oki賀4歲生日　忠粉做出一件超有意義的感動事

本港貓界紅人「琉球皇」Oki早前迎來4歲生日，一眾粉絲與牠歡度生辰，甚至還有粉絲以Oki的名義助養唐狗，令生日會別具意義。

「琉球皇」Oki 日前終於年滿4歲，飼主Jeffrey上周日（27日）為牠舉行生日會，齊集近百位粉絲一同慶祝。在慶祝Oki健康成長的同時，這個生日會更為幫助浪浪做出貢獻，因場內售出紀念品的得益，均會撥作捐助香港及沖繩的流浪動物。

飼主Jeffrey上周日（27日）為牠舉行生日會。（Facebook@琉球皇Oki）

為助浪貓多次往返沖繩除了場內義賣外，更有粉絲以壽星Oki的名義，於保護遺棄動物協會助養了同是10月生日的狗狗「小白」。Jeffrey坦言對Oki成功感染他人感高興：「己經最少有4個粉絲，身體力行，帶咗日本浪喵返香港及台灣。」

自收養Oki起已過了3年，Jeffrey及女友仍持續救助沖繩流浪貓，光是這個月已兩度前往沖繩，雖有人質疑他們做法的成效，Jeffrey笑言：「我哋嘅答案係幫到幾多就幫幾多！」

壽星Oki容光煥發。（Facebook@琉球皇Oki）

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愛心滿瀉的二人不僅餵飼流浪貓，同時亦正幫助一隻患病的沖繩小貓。Jeffrey表示貓貓非常親人且可愛：「（貓貓）身體有少少問題，不過佢好努力，無放棄過，依家身體打緊仗，需要大家嘅祝福同支持。」他們計劃下月再次到訪沖繩，留意貓貓最新狀況，及繼續餵飼其他浪貓。