虎斑狗升降機遇怕狗鄰居　下秒做出這窩心舉動　獲激讚有禮貌

乖巧的狗狗總是特別受人歡迎，台灣一頭虎斑狗學會了在升降機內坐下，好讓怕狗的鄰居更安心。牠的窩心舉動令牠在社區內變成小明星，其飼主笑言鄰居們只認得太陽，反而不認得她。

年約4歲的虎斑狗「太陽」性格溫柔乖巧，就連怕狗的鄰居也大讚牠，全靠牠學懂了一招「絕技」。為了不嚇怕其他居民，太陽學會了一進升降機便安靜地坐下，藉此成功討得一眾鄰居歡心，更獲讚這行為十分有禮。

4歲的虎斑狗「太陽」性格溫柔乖巧，靠一招「絕技」成功討得一眾鄰居歡心。（Facebook@虎斑影帝在我家）

太陽的飼主在3年前領養牠，當時牠的性格較活潑，看到同類會不停吠叫，看到車亦會隨即趨前，在升降機內碰到鄰居更會熱情地撲上前。飼主察覺有不少鄰居也怕狗，一看到太陽便會大叫，或保持距離，於是唯有設法讓太陽冷靜下來。自此，每當太陽進入升降機，飼主便會讓牠坐下，同時不跟牠玩耍，讓牠知道在升降機內應坐好。

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經過一段時間的訓練後，太陽一進升降機便會自動自覺地坐下，怕狗的鄰居隨即大讚牠「很乖很穩定」，亦表現得更加願意和牠一同搭升降機。久而久之，附近居民也認得這頭滿身虎斑紋的狗狗，亦知道牠的名字叫「太陽」，其飼主笑言鄰居們大多也不認得她，「（太陽的）爸媽是圓是扁根本不記得，（鄰居）都只會說太陽的爸爸早安、太陽的媽媽早安。」