柴犬被燒傷失明　1年後蛻變成治療犬

柴犬一般都以萌樣見稱，很得人喜歡。但這隻來自美國的柴犬，牠的外表或許未能在第一時間讓你愛上牠，但如果你知道牠的故事，以及與牠接觸過後，便肯定會認同這柴犬是窩心暖男。

Taka現在已康復，更正式成為治療犬！（fb@Taka's Journey）

這隻來自美國喬治亞州的柴犬叫做Taka，在去年10月時，主人家中失火，令牠身受重傷。雖然牠倖存下來，但已被大火燒得面目全非。獸醫指Taka的眼睛、嘴巴、耳朵以及腹部，都被火舌燒傷，而雙眼更因此而失明。

【點擊圖片看Taka的復康之路，以及牠以堅毅樂觀精神，克服重重困難】

+ 15 + 14 + 13

Taka被送到Care More Animal Hospital接受治療，獸醫們都擔心Taka會沒法撐得過去，因此日夜看顧着牠。Taka要接受多次手術治療，在康復期間也情緒不穩，經常與其他狗狗打架。

但獸醫們對牠不捨不棄，經過漫長的復康過程，Taka終於穩定下來。身上的毛髮大都已重新長出，但臉部被燒傷得最嚴重，令牠露出了粉紅色皮膚與黑色斑點，像是戴上了京劇面具般。

主人有心無力

有人會問，為何Taka一直在獸醫診所裏，牠的原主人呢？現時已正式領養了Taka，也就是這獸醫診所的獸醫Crystal Nelker Lesley，她在Facebook裏有解釋。

「Taka的原主人不是不想接走牠，只是他們剛失去了家，而且家中有好幾個小孩要照顧，現階段實在沒法把嚴重受傷的Taka接回家。他們與我商討過，我會將Taka正式領養並好好照顧，而我也很歡迎Taka的原主人隨時來探望牠。」

Taka大受歡迎，Crystal更為牠開了fb專頁。（網上截圖）

隨着Taka的逐漸康復，Crystal希望Taka的經歷故事能感染身邊的人，於是安排了牠接受治療犬的陪訓課程。就在10月初，Taka已完成課程，可以到不同的復康中心執勤。而JMS Burn Center（當地的燒傷復康中心）更正式任命Taka為親善大使，積極推廣治療犬服務。

另外，Taka也在美國的Dog of the Year榜上有名，牠這年多來的努力，是有目共睹，很值得大家學習。