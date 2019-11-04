受虐貓發飆咬奴才流鮮血　手腳全掛彩　收服惡貓全靠這一招

大部分人都認為貓咪從小開始養，性格會比較親人。 台灣有位貓主就親身打破這個觀念。她在兩年前暫托了一隻受虐貓咪，當時牠對人大失信心，她嘗試為牠剪指甲，結果全身被咬、抓導致鮮血狂流。但皇天不負有心人，經過4個多月相處，貓咪竟然變成黏人的萌貓？秘訣只靠一招！

貓咪酷哥曾經是隻惡貓。（facebook圖片：貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

惡貓發飆咬抓貓主

暫托家長陳翊仟在兩年前暫托了一隻受虐貓咪「酷哥」。牠曾經被前主人暴力對待，狠狠地打斷腿，幸好最後有好心人出手，才能把牠救出。酷哥對人失去信心，開始會抓、咬人類，輾轉更換了幾次暫託家庭，最後來到陳翊仟家裡。

酷哥高度戒備的狀態，不願意跟人、貓互動，她只好把酷哥隔離。直至一個星期後，酷哥才開始對人們產生興趣，會探頭出來觀察大家的一舉一動。正當陳翊仟以為酷哥已經接受了她，準備幫牠指甲時，牠竟然毫不留情地把她的下巴、嘴唇、牙齦、脖子、手、腳都抓到鮮血狂流......

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收服惡貓全靠把牠當空氣

陳翊仟被酷哥的行為嚇怕，決定不強迫牠互動，故意把酷哥視作空氣，每天早晚除了清貓砂、換水、補貓糧、開罐頭，什麼也不迫牠做。偶爾不小心對到眼，就對牠眨眨眼。沒想到，經過4個月相處後，酷哥竟然對她眨眼？！

酷哥慢慢融入家庭裏，跟其他貓咪相處變得融洽。酷哥看到其他貓咪用盡招數來吸引陳翊仟，牠竟然有樣學樣，以千方百計引誘她：「現在又可愛又黏人！不單跟前跟後，而且每叫必來！每天還接門等我回家！」後來，陳翊仟索性收養了酷哥，讓牠成為家裏的一份子。

陳翊仟把酷哥的故意分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，以個人經歷打破「從小貓開始養比較親」的傳統觀念，令不少網民大為感動。

成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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