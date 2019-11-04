狗主想買防咬梳化　老闆娘知道這品種後秒回：這沒用

狗狗破壞力驚人，主人往往只能有苦自己知。

近日有台灣狗主欲買防咬梳化，怎料老闆娘知道狗狗品種後，秒回一句：「不用看，這沒用」，令狗主購買意欲盡失。

看到這破壞畫面，知道狗主養的是什麼狗嗎？（facebook@爆廢公社）

近日有雪橇犬主人在Facebook群組「●【爆廢公社】●」裏分享了她的經歷，令一眾狗主甚有同感。她指家中的梳化，已一再被愛犬咬得破爛，雖然試了不同方法去阻止，但都是成效不佳，令人頭痛。早前有寵物展，當中有攤位在賣防咬梳化，於是想買來決問題。怎料當老闆娘得知她養的是甚麼狗之後，便直接回了一句「不用看了，這沒用」。

【點擊圖片看這雪橇犬破壞力】

雪橇主人聽到後當然已沒購買意欲，在求助無門之下，只得上網希望有人能提供意見。「下跪求推薦適合哈士奇家庭的沙發。急，在線等，20點。」接著又補充，「不要推薦木頭」，因為家裡木家具也難逃被啃爛的命運，「不用跟我說防咬噴霧或辣椒水什麼的，牠連整顆檸檬都可以當面硬吃給你看。」

網民看到雪橇犬的破壞力後，都紛紛留言指「沒救了」、「二哈不意外，什麼都沒用，真的」、「這絕對是純種哈士奇……出生就是來拆家的」、「老實的老闆娘，心靈受傷的買家」、「公園的石椅應該比較耐用」、「你家哈士奇需要多消耗精力」、「我看不要再買家具了，席地而坐就好。」

雪橇犬主人已想不到更好的方法，只得上網求助。（facebook@爆廢公社）

及早改善分離焦慮

幸好快有網民理性替雪橇犬主人分析，提出雪橇犬是否有分離焦慮症？如果是的話，可試試離家前把有主人氣味的東西陪伴牠，這能令牠安心，減少咬啃東西的行為。

如果未能解決，也可圍個小圈，把狗狗的必需品，如水碗、狗窩、玩具放在一起，在主人離家時讓牠安心待在指地範圍內走動，同時可開收音機播放音樂，都能令狗狗冷靜安心。

還有就是雪橇犬本身精力充沛，因此遛狗是必須的。當牠們走動得足夠了，便會減少破壞行為。

【點擊圖片看另一宗雪橇犬有趣事，明明是帶牠去看獸醫，怎麼牠表現得像是去了遊樂場。】