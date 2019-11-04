老爸抱狗狂親吻　女兒驚爆一句　溫馨氣氛瞬間毀掉

日前，一名台灣網民分享父親與愛犬的合照，並指父親原本並不贊成她養狗，現時卻對狗狗愛不釋手。相中其父親正親吻小狗，該網民卻在貼文中道出一個驚人事實，讓一眾網民不禁爆笑。

台灣一名女網民日前分享父親與狗狗的溫馨照，原本感動的畫面卻因她的一句，而瞬間變成逗趣畫面。相中她的父親與狗狗正溫馨互吻，她在貼文中大爆原來狗狗剛吃過貓貓的大便，但當時不忍心告訴父親這真相。

女網民日前分享父親與狗狗的溫馨照，原本感動的畫面卻被她的一句話毀掉。（Facebook@有點毛毛的）

女網民透露，其實父親起初並不贊成她養狗，但在狗狗踏入家門後，父親的態度隨即180度大變，非常疼愛狗狗，不時抱起狗狗狂親吻，她笑言「剛開始一直要我把狗送走的結果現在愛成這樣」。她將父親與狗狗親吻的相片與網民分享，留言指「真的不忍心跟我爸說，U虎剛才吃了貓大便」，令網民忍俊不禁。

原來狗狗剛吃了貓糞。（Facebook@有點毛毛的）

▼▼▼這隻狗狗原來是位破壞王，除了吃貓糞外還有不少罪狀▼▼▼

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狗主們對這情景似乎甚有共鳴，紛紛留言表示家中愛犬也會吃貓糞；另外亦有網民笑指「善意的謊言遠比真相更有人性」、「真相不重要，重要的是爸愛狗」、「就當作在喝麝香貓咖啡吧」、「你這個不孝女」、「怎麼可以這樣害爸爸」。