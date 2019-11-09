【萌寵充電站】超萌草泥馬差點被宰　澳洲暖男收編命運大逆轉

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 香港最近有農莊首次從澳洲引入四隻羊駝（俗稱草泥馬），大家看著草泥馬可愛的樣子，都不禁想帶牠回家飼養。這種情況在外國並不罕見，澳洲便有寵主飼養了一隻草泥馬作為寵物。

澳洲有寵主飼養羊駝作為寵物。（Instagram圖片：alfie_the_alpaca_in_adelaide）

澳洲暖男Jeff在2018年開車經過郊區時，看到一個男人拖著羊駝散步，他當時覺得非常激動，想擁有一隻羊駝作為寵物，他回家後開始著手研究如何飼養羊駝。Jeff的家人認為飼養羊駝彷如天方夜譚，以為他只是在開玩笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一個星期後，Jeff意外獲得一天休假，他決定探訪羊駝農場。結果，他當天回來的時候，車上竟然多了一隻羊駝！

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這隻羊駝名叫「Alfie」，由於牠天生基因不良，導致毛髮並非純色，所以農場沒有把牠用於繁殖，並把牠當作寵物出售。假如Alfie沒有成功售出，牠有機會屠宰製成食品。

Jeff的家人原本以為羊駝是種很難飼養的動物，不過真正相處後，發現羊駝其實很容易養。Alfie懂得在指定的地方去廁所，不會胡亂大小便，身上亦沒有怪異的氣味。Jeff白天會帶牠到花園散步，晚上會讓牠回到客廳休息，偶爾還會跟Jeff同床共枕。

近年另類寵物開始成為熱潮，剌蝟就是其中之一！當牠們感到驚慌的時候，便會把身體捲成球狀，利用身上的刺保護自己。只要牠們感到安全時，便會把呈放鬆的狀態，露出一張萌臉，這種反差萌迷倒不少寵主。來自日本的刺蝟Chopin，有著一張萌臉，而且攝影師主人最喜歡幫牠扮鬼扮馬，甚至為牠戴上假髮！不少網民都被Chopin的獨特造型逗笑！

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