【區議會選舉】競選標語印錯橘貓頭像？　奴才親身解畫

區議會選舉臨近，有市民發現深水埗區一張選舉橫額別樹一格，橫額上並未印上候選人相片，取而代之的是一隻橘貓，旋即引起網民熱議。該橫額其實是又一村候選人劉偉聰的宣傳品，橫額上的橘貓正是其愛貓Dworkin。

是屆區議會選舉將於11月24日舉行，各候選人的宣傳品遍布街頭巷尾，在云云海報橫額中，有網民發現又一村出現一幅「橘貓候選人」橫額，引起大量網民關注。參選區議會的當然並非橘貓，而是其飼主──劉偉聰。

「橘貓候選人」橫額引起大量網民關注。（Facebook@天下貓貓一樣貓）

憑橫額獲網民「瞓身支持」

劉偉聰（Lawrence）為執業大律師，報稱為無黨派候選人，出戰其居住的社區又一村，因曾代表「以胸襲警」被告吳麗英及「旺角騷亂」被告盧建民等抗爭者打官司，被冠以「逆權大狀」之名。其橘貓橫額獲網民大讚有創意，不少人紛紛留言表示支持「就憑呢個肥貓，我投」、「贏硬」、「睇吓隻橘貓眼神幾堅定」、「又黃又係貓，好難唔投」、「支持Yellow object」、「貓星人從政第一步」，有貓奴甚至貼出家中主子玉照，笑言「瞓身支持」。

劉偉聰被冠以「逆權大狀」之名，他曾指參選目的為踢走建制派人士。（葉家豪攝）

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冀與獸醫診所合作 服務區內毛孩

對於橫額大受網民歡迎，Lawrence直言感驚喜，「唔係處心積慮，只係唔想banner（橫額）咁悶，所以靈機一觸。」他透露，橫額上的橘貓為其愛貓「Dworkin」，取名自一位美國哲學家。他家中另一貓仔的名字亦同樣充滿學術味道，貓仔名叫「陳寅恪」，取名自中國一位現代歷史學家。身為貓奴的Lawrence於政綱中亦有提及動物福利，「研究緊同城大動物醫療中心合作」，冀為區內毛孩提供服務。

同區另一位候選人為自由黨李梓敬，為又一村現任區議員。