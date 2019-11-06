狗狗被困鐵籠內墮湖　幾乎監生浸死　教師冒死營救還做出感人決定

美國一名男教師不惜冒著凜冽寒風跳進湖中，只為救起一頭被困鐵籠中的狗狗。他成功拯救了狗狗的性命後，決定從此為狗狗提供一個真正的避風港，照顧狗狗終老。

周六（2日）下午約3時，美國一位中學教師正在Kaufman湖畔釣魚，赫然發現湖面上有一頭狗狗被困鐵籠內，他不假思索便跳入湖中，成功救回狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一位中學教師於釣魚期間，意外發現一頭墮湖的狗狗。（Facebook@UNIVERSITY OF ILLINOIS VETERINARY TEACHING HOSPITAL）

中學教師跳湖救狗

該名教師名叫Bryant Fritz，他憶述當時看到湖中的狗狗後，隨即脫下層層厚衣，跳進湖中營救，「我有想過致電他人求助，但不肯定狗狗能否再多撐5至10分鐘，所以我便這樣做了。」Bryant立刻載狗狗回家，並取出一張暖墊包裹著牠，然後馬上帶牠求醫。

狗狗被送到當地診所，獸醫指牠出現低溫症症狀，連體溫計也無法測出其體溫。醫護人員花了約3小時為牠保暖，終令其體溫恢復正常。獸醫又發現，狗狗身上還有其他明顯傷痕，表示「似乎跟被困湖中沒有關係」。

狗狗被取名為Dory，職員指牠獲救後表現興奮，不停搖尾，非常親人，認為「牠已準備好開展新生活，不似藏有任何負面情緒。」

Bryant決定領養Dory。（Facebook@UNIVERSITY OF ILLINOIS VETERINARY TEACHING HOSPITAL）

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Bryant將Dory送到診所後，萌生了領養牠的念頭，坦言「當我辦理入院文件時，我發覺我想牠成為我生活的一部分。」Bryant本來亦是位狗主，但他所養的比特犬於不久前離世，也許Dory的出現恰好能讓他走出陰霾。

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