50隻飛躍接碟的狗狗　拍攝超強爆炸力的瞬間　關鍵是...

隨着拍攝變得簡易輕鬆，不少狗主都會為狗狗拍下美照，以便日後可隨時回味。但如果要像攝影師Claudio Piccoli般，拍下狗狗飛躍的一瞬，這技巧與心思，便不是人人可以做到。

這個姿勢，要捕捉到是需要時間與經驗。（ig@claudiopiccoliphotographer）

與狗狗玩投擲飛碟遊戲，一來可以令狗狗釋放多餘的精力，同時又可訓練狗狗的服從性。試想像一下當主人一聲令下並投擲出飛碟，狗狗拔足狂奔，最後飛躍而起咬着飛碟完成任務，無論是主人或是狗狗，都應會是充滿成就感。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過，居住在意大利的攝影師Claudio Piccoli則認為，投擲飛碟除了是做運動和訓練外，也是拍照的好時機。如果能用鏡頭捕捉到這一瞬的畫面，將會是件極具張力的事。原來，Piccoli自小便和祖母一起居住，而且養了一隻狗狗，當時他已留意到，在狗狗飛奔跳躍時，那種自然生動的神緒，是獨一無二，看着很令人入神。

兩隻狗狗一起跑！（ig@claudiopiccoliphotographer）

飛越不同國家找靈感

為了捕捉到這畫面，他在大學時修讀了攝影，畢業後更成為了出色的攝影師。他曾到訪意大利、荷蘭，法國，英國，愛沙尼亞，以色列，加拿大，德國，比利時，芬蘭，瑞士，奧地利和波蘭等地，為的就是要用鏡頭去捕捉狗狗躍起拿下飛碟的美妙姿態。

要捕捉狗狗躍起拿下飛碟的一瞬，這畫面背後其實一點也不簡單，這不是自動就會產生的畫面。投擲得不好的話，狗狗跳躍的姿勢便不夠美妙，而且拍出來的效果也不佳。 Claudio Piccoli

Piccoli表示，要畫面完美，最重要是事前溝通好。有時候為了畫面更佳，更是要在投擲姿勢和位置不斷進行微細的改動，以便狗狗騰空時更有動感。

小孩與狗狗（ig@claudiopiccoliphotographer）

狗狗不是機械，也不是模特兒，牠沒法完全明白你的意思以配合指揮，加上每隻狗狗都有自己的性格。但正正就是這些差異，每張出來的相片都是獨一無二，極具故事性。 Claudio Piccoli

新書全都是狗狗飛躍動作。（ig@claudiopiccoliphotographer）

如果你想欣賞到Piccoli的大作，可到他的IG、Facebook或個人網站瀏覽。而他也出了一本專門講拍攝狗狗的書《Personal Workflow 3.0》，備有英語和意大利文版本。