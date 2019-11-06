老伯讚貓主「幸運撿到豹」　虎斑貓一年胖9kg　網民：能吃就是福

大家家裏的貓咪發育正常嗎？ 台灣有貓主在山上撿到一隻虎斑貓，身邊的老伯還讚他「幸運撿到豹」。他原以為是隻小貓，一年後卻胖了9公斤，就像一隻小豹！難道被老伯說中，牠其實是隻豹？

貓咪入屋一年後，竟變大豹？（facebook圖片：貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

台灣有位貓主在三年前開車到陽明山時，發現路上有顆大石擋在路中央，細看才發現牠是隻小貓。為免貓咪受傷，貓主立即下車把牠抱起，旁邊有位伯伯大讚他：「幸運撿到豹。」更慫恿他帶回家養，令他不禁懷疑貓咪根本是他養的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓主為這隻貓咪改名「黑皮」，當時牠只有1公斤，沒想到1年後竟重了9公斤。比牠早一年開始養的貓咪，身形還比牠細小，只有6公斤重。牠整天跟在身後，好像變了個小跟班一樣。

▼▼▼點撃圖片放大：看豹貓「黑皮」真面目▼▼▼

貓主每天都煮蝦跟牛肉給貓咪們，沒想到牠竟然會暴漲。貓主把對比照分享到「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，隨後有多達5千4百名網民留言，超過4百個留言，「牠就是豹」、「撿到狗」、「撿到吃貨」、「牠只是骨架大」、「小時候腳掌就特別大耶」、「太可愛的豹」、「能吃就是福」。

這些美麗的誤會不時都會出現，譬如有人以為養了隻狗，結果牠是狐狸，也有人以為養了隻小貓，結果牠體型卻破世界紀錄。澳洲有隻緬因貓，牠身長1.2米，體重達30磅，體型與大狗無異，甚至已打破了《健力士世界紀錄》裏的「世界最長家貓」紀錄！

▼▼▼點撃圖片放大：看「巨貓」真面目▼▼▼