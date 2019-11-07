橘貓出生體重僅80克　獸醫以為活不下去　兩年竟放大近70倍

台灣有隻流浪小橘貓，剛出生就被貓媽媽拋棄，牠被義工發現時，身上還掛著臍帶，體重不到80克。幸好，當時有好心人收養牠，花時間餵牠飲奶，呵護牠成長。輾轉兩年時間過去，瘦弱小橘貓的體重竟放大近70倍，外表脫胎換骨。

小橘貓剛出生沒多久就被貓媽媽拋棄，連醫生也宣告：「應該活不下。」（facebook圖片：愛貓聯盟）

台灣貓主張蘊慈在兩年前看到有義工於網上發文求助，指有兩隻小貓被貓媽媽遺棄，希望找人領養，她看著貓咪瘦弱的樣子決定收養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

其中一隻貓咪情況極差，上半身有瀝青、下半身有排泄物，臍帶仍然掛在身上。醫生為牠注射5毫升營養針，牠的體重稍為升到80克，貓主指出：「當初醫生也覺得活不了，還好牠有撐下來。我每次去餵奶都要先深呼吸，怕牠沒呼吸。」

兩年後，貓咪竟然放大近70倍，體重由80克飊升至5600克，不枉貓主當年不辭勞苦地照顧牠。可惜這隻負心貓，最近竟然變心，跑去親近從沒餵牠的阿公，令她傷心不已。

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「還好當初我們一起撐下來。」貓主把小貓的故事分享到facebook專頁「愛貓聯盟」，獲多達7千個網民點讚，大部份留言都讚橘貓「牠生命力好強」，也有留言指橘貓是「吃貨橘無誤」、「照騙啦」。

這些美麗的誤會不時都會出現，譬如有人以為養了隻狗，結果牠是狐狸，也有人以為養了隻小貓，結果牠體型卻破世界紀錄。澳洲有隻緬因貓，牠身長1.2米，體重達30磅，體型與大狗無異，甚至已打破了《健力士世界紀錄》裏的「世界最長家貓」紀錄！

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