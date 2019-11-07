機智狗玩到凌晨才回家　主人誤鎖大門　CCTV錄下牠竟懂按門鐘？

你有試過沒帶鑰匙外出，因此要按門鐘才能吵醒家人開門的經驗嗎？在美國，便有隻狗狗被反鎖在大門外，但聰明的牠卻學會人類按門鐘的技巧，用自己方法按下門鐘。

狗狗被反鎖大門外，牠如何才能到家裏呢？（Caters Video）

這些有趣的畫面，來自住在美國喬治亞州的拉布拉多混種狗Chika。就在10月底時，牠因貪玩關係，深夜2時多還沒回家。當時主人Robert和Angelia Fox，以及兒子Gavin Cooper都已入睡了，因此狗狗Chika在大門外吠叫也沒法吵醒主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看聰明的Chika如何按門鐘】

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不過，聰明的Chika完全知道自己要怎麼做！在監視器錄影的片段中可看到，Chika跑到大門前，然後跳了起來用鼻子按響門鐘，希望主人能留意到門鐘聲，但按下後停了一段時間，一直沒有反應。Chika跑下台階觀察了一會兒，決定再按一次門鐘。

這次Chika沒有使用鼻子，而是用爪子敲下門鐘，這時門鈴再次響起。據悉主人Robert被門鐘驚醒了，便匆匆開門查看，這時才發現原來愛犬Chika，一直被反鎖大門外。至於牠是如何按門鐘的，這要在Robert翻看監視器才得悉。

主人開門給我呀！（Caters Video）

網友們看到影片後紛紛表示：「這隻狗狗太聰明了吧」、「你們只是奴才，快開門，讓我進去」、「牠知道這裡是牠的家」、「牠不僅按門鈴，還懂看鏡頭確保主人能看到自己」、「這絕對是天才狗，第一次按門鐘可能是碰巧的意外，但連續兩次？實在太聰明了！」

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