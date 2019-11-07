老鼠被貓捉到　 原以為死路一條！結局逆轉令所有網民跌眼鏡

貓跟老鼠都可以當朋友？ 日前有網民在抖音上載了一段影片，內容是一隻花貓用口叼著一隻老鼠，並把牠放到貓碗裡，正當大家以為老鼠會死定的時候，貓咪竟然......

老鼠被三色貓叼著，這次一定死定了！（抖音截圖）

抖音流傳著一段貓捉老鼠的影片，片中的三色花貓出色地抓到一隻老鼠，並用口牢牢咬住牠。正當大家以為這隻老鼠凶多吉少時，貓咪竟把牠帶到自家的貓碗旁，並開始悠然地吃貓糧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪留意到老鼠呆立著，於是用頭輕輕碰牠一下，彷彿催促牠一起用餐。老鼠看來被嚇壞，傻愣愣地呆立著。

▼▼▼點撃圖片放大：看貓咪放生老鼠經過▼▼▼

「好不容易交了朋友，要請牠吃好吃的！」有網民把影片轉載到facebook群組「●【爆笑公社】●」，吸引多達8千位網民點讚，大部份留言都認為貓咪是為了養肥老鼠，「先把食物餵飽的概念」、「養胖點的概念嗎？」、「吃飽好上路」、「你們誤會了吧？這是加菜」、「 不是飯後甜點嗎？」、「最後的晚餐」，也有網民認為貓咪把老鼠當成朋友「好東西跟好朋友分享」，「是有多寂寞啊大哥？」

原來貓跟老鼠發展跨物種友誼絕非罕見！

美國阿肯色州有1隻貓咪與4隻寵物鼠成為好友，更在家裡互相嬉戲，甚至是相擁而睡。主人表示相信貓咪和寵物鼠之間是有真愛，因為牠們真的很甜蜜。

▼▼▼點撃圖片放大：見證跨物種友誼的誕生▼▼▼