骷髏狗臥路旁狂哭求收編　義工用心養　傷心靈緹犬命運大逆轉

當在路邊遇上浪浪哀嚎，相信大家都希望盡棉力伸出援手幫忙。在西班牙，便有人發現一隻骨瘦嶙峋的狗狗倒臥在路旁，並不時發出像是哭泣的哀嚎聲。幸好有人通知了動保組織，終於將狗狗救起，並替牠找了個溫暖的家。

一隻狗狗在路邊哀嚎，牠實在瘦得令人心痛。（FB@Galgos del Sol）

在10月中的西班牙街頭，有人發現了一隻靈緹犬倒臥在路邊哀嚎。牠骨瘦嶙峋，只有正常體重的一半。牠的哀嚎聲淒厲，就連前往救援的義工也表示「從沒見過一隻狗會哭成這樣」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當地動物救援組織Galgos del Sol Animal Rescue的創辦人Tina Solera收到求助消息後，便趕到狗狗身旁，但她發現只要有人靠近，這靈緹犬便嚇得不停嚎叫，加上牠已瘦得連站起來的力氣都沒有，很難將牠帶走。

最終得到幾位義工協助，才總算將狗狗移到籠子裏。「牠那撕心裂肺的哭聲，揪住了在場所有人的心。大家擔心狗狗或許是遭到車禍造成內傷，於是趕緊帶到獸醫處替牠檢查。」但經檢查後，除了過輕問題外，靈緹犬身上沒有任何傷痕。因此獸醫和義工推斷，狗狗是心靈受了傷，牠感到恐懼不安，才會如此傷心。

狗狗適應力強，不久後已可與其他狗狗和平共處。（FB@Galgos del Sol）

原來，每年西班牙的狩獵季節結束時，都有成千上萬的靈緹犬或其他獵犬，會被人遺棄或殺死。沒有人會特別去再照顧牠們，獵犬的命運要麼是死在收容中心，要麼就是被棄街頭等待死亡。

用愛感動靈緹犬

這隻靈緹犬是幸運的，Tina決定要親自照顧牠，並替牠命名為Matilada，希望能讓牠盡快重拾對人類的信心。剛接到家裏時，Matilda顯得很害怕，總是畏縮地不敢到處走動。幸好在其他狗狗朋友的幫助下，很快已適應過來。牠身體康復得很快，對人類的戒心也減低了許多。

更藉得高興的是，Matilda現在已找一個永遠的家。在義工安排下，Matilad有了新的父母，並替牠取名為Dizzy。新家裏有另一隻狗狗陪伴着，牠已適應新環境，會依偎在其他狗狗身旁一起睡覺。Dizzy的轉變得快也很大，牠能重拾對人類的信心，完全因為義工們給予了牠無私的大愛，讓牠知道人間有愛。