偷養小貓被老爸揭發　心虛貓奴回家　驚見鐵漢已中貓巫術

大家有試過偷養寵物嗎？ 台灣有位女貓主在家裏偷養小貓，她爸發現後要她「把貓丟掉」，幸好貓咪懂得「巫術」，輕易擄獲家人的心，成功留在家裏。

貓咪美芬不識好歹竟對貓主爸爸哈氣！牠的下場會怎樣呢？（受訪者提供）

台灣貓主金雅雯早前把流浪小貓「美芬」帶回家，她怕貓咪會被爸爸趕走，於是瞞著他偷偷把貓咪帶回家，養在房間裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「剛開始很怕牠喵喵叫，但這孩子還滿乖的，一直很安分。於是我就偷偷地養牠兩個星期。」不過紙包不著火，上星期日（11月3日），她爸經過她房門時發現有貓砂，揭發她偷養貓的事，立即打電話給她，怒氣沖沖地叫她：「把貓丟掉啦！」

大膽小貓對爸爸哈氣

她原本打算帶著貓搬走，不過當她回到家裏，她爸的怒氣已經消散。直至星期二（11月5日）美芬竟然偷跑到客廳，牠看到她爸的時候，竟然對他哈氣！貓主以為真的要找個地方安置美芬之際，牠竟然主動靠近、磨蹭她爸，她爸竟然被這招欲拒還迎收服了，彷彿中了巫術般：「我爸就把牠抱起來，我手機趕快拿起來拍照捕捉這個溫馨畫面！」

「當我爸抱起美芬的時候，我就知道他接受了。隔天早上，他已經煮好雞肉要餵美芬了！我爸竟然教我，要一直摸牠、抱牠，牠才不會兇！」貓主指，她爸並不討厭貓，他主要是氣她偷養。其實老爸也很愛貓，以前她姊在家裏養了四隻貓，她姊搬離時，還要求她把一隻貓咪留下。貓主指，貓咪上個月離開時：「看得出來我爸很難過。」

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貓主把故事分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，隨即獲得3萬多名網民點讚，大部分留言指：「爸爸好有愛」、「你爸被收服」、「好溫馨的爺孫倆」，也有留言取笑貓主指：「美芬是親生的」、「你才是被收養的那個，還不去準備罐罐嗎？」。

貓咪或許懂得巫術，能輕易收服人心。

能夠得到家人的認同真的再幸福不過了！網友Sellin大約在11年前養了隻橘貓「Ciao」，外公剛開始聽到孫女養貓十分反對，因此她長期不敢帶毛孩回家，直到6年多前，她戰戰兢兢地將Ciao帶回家過年，沒想到外公一看到喵喵從籠子走出來，不但沒有嫌棄，反而還說，「哦！起尬家大架，金黃色ㄟ好，招財！」

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