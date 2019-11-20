【毛孩睇樓】海之戀Donki驚安之殿堂 12.12開　一分鐘到寵物公園

香港的寵主數目持續上升，但要找個能容納寵物的安樂窩絕非易事。為了幫助一群迷失在樓盤中的無助寵主，《毛孩子》成立「睇樓特攻隊」，搜羅全港寵物友善樓盤，務求令每位寵主也可安居樂業。 荃灣西「海之戀」開售時萬人空巷，其商場將於下月正式開幕，包括來自日本的「驚安之殿堂」亦擬於12月12日開張，可算是個宜居社區。但對於寵主而言，是否同樣宜居？看下文便知道答案！

荃灣西樓盤「海之戀」於2017開售，由長實及港鐵合作發展，平均呎價約為15,772元，售樓場面萬人空巷，住戶於今年陸續入伙。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「海之戀」的住戶於今年陸續入伙。（發展商圖片）

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+ 9 + 8 + 7

養狗要先向管理處登記

該物業公契列明可飼養寵物，但寵主要向物業管理處事先登記，而且對於狗狗在物業公眾地方出現則有相當嚴格的規定。寵主不但要為狗狗上牽繩、戴口罩，注射疫苗及晶片，亦須領有漁護署牌照。

西鐵站上蓋 交通四通八達

海之戀位於荃灣西鐵站上蓋，住戶只須約半小時，即可透過西鐵線直達紅磡至元朗等地。西鐵站旁邊亦設有大型巴士總站，多架巴士直達港島、油塘、青衣、將軍澳、烏溪沙等地，非常方便。

西鐵站旁邊亦設有大型巴士總站，多架巴士直達港島、油塘、青衣、將軍澳、烏溪沙等地，非常方便。（何穎琪攝）

商場預計下月開幕 驚安之殿堂進駐

海之戀樓下設有附屬商場，總面積達43萬平方呎，共有4層。商場內設逾300店舖，覆蓋衣食住行所需，預計於12月正式開幕。當中最受矚目的想必是「驚安之殿堂」唐吉訶德，預計將於12月12日開業，佔地約5萬呎，面積比尖沙咀分店大整整一倍。至於另一熱門餐廳「海底撈」則要等到明年才開業，住戶們仍須耐心等候。

商場管理處指，寵物亦可進入商場，惟須由飼主手抱，或放進寵物袋內。現時仍未知商場內會否有寵物用品店，各位寵主要密切留意。

海之戀樓下設有附屬商場，總面積達43萬平方呎，共有4層。（何穎琪攝）

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+ 8 + 7 + 6

附近寵物配套充足

荃灣西一帶有不少寵物店及獸醫診所，尤其集中於享和街附近。即使毛孩不幸生病，寵主亦可立刻帶牠們求醫，可惜區內暫時仍未有24小時獸醫診所。

區內的寵物用品店選擇甚多，包括連鎖店如Q-pet，以及數間小店，提供售賣糧食及寵物美容等服務。

荃灣西一帶有不少寵物店及獸醫診所。（何穎琪攝）

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+ 4 + 3 + 2

一下樓即到寵物公園

至於活動空間方面，海之戀一下樓已是荃灣公園，內設寵物公園部分，面積約為350平方米，但園內設施較少。公園旁去年新增寵物通道，毛孩們不用再繞一大圈才能進入公園，方便許多。除了荃灣公園外，荃灣區還有另外3個寵物公園，惟距離較遠，難以步行前往。

海之戀一下樓已是荃灣公園，內設寵物公園部分。（何穎琪攝）

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+ 10 + 9 + 8

總結

海之戀地理位置不俗，附近配套亦能照顧衣食住行所需，甚適合寵主入住。樓盤呎價尚算合理，適合不喜歡居於嘈雜市區的買家。