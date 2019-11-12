【萌寵充電站】柴犬踩滑板車自學成才？網民嚇呆：智商好像比我高

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 有隻超聰明的柴犬「Chiko」，牠平日最喜歡模仿人類，例如看電視，最近主人還發現牠懂得踩滑板車！

聰日柴犬Chiko竟然懂得踩滑板車！（Instagram圖片：chiko_shiba_inu）

柴犬Chiko經常都會模彷人類的行為，最喜歡就是看電視。最近，Chiko還學懂了一門新的絕技，就是踩滑板車！牠竟然懂得把手搭在滑板車的扶手上，然後單腳踩在滑板上，單腳站在地板上往後撐，讓滑板車慢慢向前滑動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Chiko動作雖然緩慢，但踩滑板車的確向前滑動了！這個情況令狗主覺得不可思議，於是立即拿手機拍成影片。狗主表示，過去從沒有教過Chiko踩滑板車，是牠模仿大家使用的動作，自行學會踩滑板車。

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▾▾▾點撃圖片放大：看聰明柴Chiko懂得的絕技▾▾▾

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狗主把這段影片上載至Instagram，短短一個月已經有超過1萬4千次觀看，近4千位網民按讚。留言的網民遍及全球，部分人留言指「智商好像比我高」、「太可愛了吧」、「太棒了」、「好犀利」，有網民甚至留言指「我也要訓練我家狗狗」。不過，讓狗狗踩滑板車始終有危險性，大家切勿亂試！

現年一歲多的柴犬Yoshi出生於日本，一年前被現任飼主Dion及其太太帶到香港，搖身一變成「潮童」，經常在網上分享時尚穿搭。牠順利成為狗界明星之一，背後除了Dion及太太擔當形象指導外，亦多得牠天生對鏡頭敏感度極高。Dion笑言：「無論佢玩得幾癲，只要一影佢，佢就會停低望鏡頭。」

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