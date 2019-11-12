柬埔寨每年逾百萬狗被殺　屠狗者剖白：請原諒我，我們也是受害人

「如果我不殺你，就不能養活家裏的人。」這是一個在柬埔寨狗隻屠場工作的屠夫心底話。其實，不少屠夫也是愛狗的人，要他們每天把狗隻殺死，其實對他們來說是一種精神折磨。

Khieu Chan終於可以放下屠刀，不用再殺害狗隻。（fb@Four Paws International）

現年41歲的屠宰場屠夫Khieu Chan表示，有時候他會看着那些等待着被殺的狗，訴說自己的心底話：「請原諒我，如果我不殺你，我就不能養活家裏的人。」

【點擊圖片看動保組織如何協助關閉柬埔寨狗隻屠場】（注意圖片可能引起不安）

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同事Hun Hoy也表示對狗隻同情，但生活迫人，他每天要殺死10至12隻狗，雖然不忍心，但殺狗就是他們的工作。另一位屠夫Dara也表示：「我知道這是一種罪過！」

狗隻是盤中餐

國際非牟利機構Four Paws International早前便來到柬埔寨，他們表示這裏的狗肉市場蓬勃，許多流浪狗都被捕捉，甚至是賣到屠宰場裏。現時全柬埔寨有不少餐館，都有這種特殊肉類售賣。按估計，每年柬埔寨最少有200至300萬狗隻被宰殺食用。

動保組織將屠場的狗救出，並為牠們找新家。（網上截圖）

Four Paws International認為這裏的狗肉販賣活動實在是一場噩夢，只有替狗場轉營才是出路。關閉狗隻屠場，除了是關注狗隻權益外，同時也是有效控制狂犬病等衛生問題的源頭。現時柬埔寨是全世界狗犬病病發率最高的國家之一，傳染渠道主要是被狗咬傷。而在屠場裏工作的人，沒有得到適當的保護。

在Four Paws International協助下，Khieu Chan擁有了土地，可以開始耕種去維生。他靜靜待在狗籠旁，慢慢地向這些被困的狗狗說道：「你們現在自由了，不會再有人傷害你們。」