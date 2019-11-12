【萌寵充電站】老虎狗與BB 50個溫馨時刻　每天一起見證成長

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 外國有隻暖心的英國老虎狗，每天肩負照顧小孩的責任。牠為了保護孩子，即使被當作枕頭、抱枕亦在所不惜！

2歲大的Leo跟英國老虎狗Chunky形影不離，每天都一起玩耍。（Instagram圖片：bigchunkymonkey）

外國有隻英國老虎狗Chunky，自從主人兩年前誕下小寶寶Leo後，一直肩負起保母的責任，每天都陪伴在Leo身邊，即使被當作枕頭、抱枕亦在所不惜！Chunky為了展示對Leo的愛，還舔牠的腳趾以示忠誠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

隨著小主人Leo逐漸長大，他們之間的互動亦變多了！Chunky除了是個柔軟的抱枕外，還是位滿分的玩伴，每天都陪著Leo玩耍！而主人亦用鏡頭記錄了他們一起的溫馨時刻。

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Leo現時已經兩歲，過去明明比Chunky矮小，現在已經比他高大，Chunky就只到他腰間，連主人也不禁貼出對比照，讓大家一同見證Leo成長的經過。即使Leo長得高了，他跟Chunky的友誼仍然不變，依舊出相入對，每天在Instagram上跟大家放閃。

日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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