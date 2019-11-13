【中文大學】中大校園淪戰場　4隻中大貓生死未卜

警方昨天（12日）於中大二號橋位置與黑衫人爆發激烈衝突，警方向校園狂射催淚彈、橡膠彈及布袋彈，據悉最少60人受傷。中大校園同樣是貓咪的棲息地，約有20隻貓咪在校園不同地方出沒。據中大貓facebook指，目前有4隻貓咪下落不明，至今生死未卜。

中大流浪貓關注團體「中大貓」facebook專頁昨天（12日）凌晨發文指有4隻貓咪失蹤。（facebook圖片：中大貓）

警方昨天（12日）與中大學生於二號橋爆發激烈衝突，警方不斷施放催淚彈導致現場煙霧彌漫。早在昨天凌晨，由中大學生組織的非官方流浪貓facebook專頁「中大貓」，已經發文指有4隻於衝突地點的附近生活的貓咪下落不明，至目前仍然生死未卜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點撃圖片放大：看4隻失蹤中大貓▾▾▾

▾▾▾點撃圖片放大：看其他棲息在隻中大的貓咪▾▾▾

+ 13 + 12 + 11

專頁於昨天傍晚、晚上兩度更新，指中大貓友、義工出動搜索貓咪行蹤，可惜仍未有牠們下落，懷疑貓咪為躲避催淚彈，已藏身別處。至今天（13日）清晨6點許，有中大學生留言指曾經遇見其中一隻灰色失貓，惟義工及後到場，卻未見貓蹤。

▾▾▾點撃圖片放大：看11.12中大校園激戰詳情▾▾▾