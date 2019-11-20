見鬼了！的士後座傳怪聲　司機轉身驚見一團黑影凝視著...

夜深人靜，街道上通常只有幾輛汽車疏落地行駛，一旦車輛駛到陰暗處，感覺便會格外陰深，繼而引發出不少超乎常理的故事...... 早前，有位的士司機把乘客送抵目的地後，對方突然問道：「你都帶著寶貝出門跑車嗎？」，當司機感到莫名奇妙之際，後座竟然傳出怪聲......

夜深人靜的車廂裏，突然傳出了怪聲，司機下車查看，卻看到一團黑影......（facebook圖片：●【爆廢公社二館】●）

台灣有位的士司機上星期六（11月16日）在夜深接載了一位酒醉的乘客，把乘客送到目的地後，她莫名奇妙地冒出了一句：「你都帶著寶貝出門跑車嗎？」司機反問是什麼寶貝，她奇奇怪怪地回了一句：「黑嚕嚕阿。」司機以為她只是酒後胡言亂語，沒有在意她的話，直至的士的後座突然傳來了怪聲......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

後座無端發出怪聲，司機把車停在路邊只好看個究竟，結果在暗黑的車廂裏，看到一團黑影，還有一雙眼睛閃爍著光芒......他大吃一驚，回神再看才發現是隻黑色貴婦狗。由於牠的毛色太黑，而且一直很安靜，所以司機沒為意到牠的存在，直至牠發出怪聲。

▾▾▾點撃圖片放大：看的士車廂上的黑貴婦▾▾▾

+ 2

「到底是誰家的狗，趁著我載客人的時候，溜進我的計程車。」司機百思不得其解，指當天並沒有客人帶狗搭車，也不曉得貴婦狗是何時上車。司機後來把事情分享到facebook群組「爆廢公社二館」，指貴婦狗已經送到派出所，請主人前往該處領回狗狗。

黑貴婦的狗主在星期一（11月18日）已經到派出所領回狗狗，並留言答謝司機。他們根據牠走失的地點推論，懷疑牠趁醉酒客人打開車門時走到車上。

兼職的士司機黃先生是愛狗之人，且擁有多年養狗經驗，懂得與狗狗溝通。他早年在愛護動物協會領養了黑唐狗「豬豬」，與牠天天同行，有時牠更會悄悄地坐在的士車廂裏陪他開工，「若有客人，牠會坐在前座地上；若沒有人，牠就坐在後面。牠坐哪裏都不動聲色的，不會影響我駕車。」

▾▾▾點撃圖片放大：看的士司機與黑狗「豬豬」的故事▾▾▾