唐詩詠傳與教育界王力宏同居　人靚有愛心身體力行呼籲領養

唐詩詠早前跟「教育界王力宏」傳出緋聞，昨日（11月21日）更有報道指二人正發展地下情，更早已同居！更有雜誌影到男方日前從唐詩詠的住所離開。 現年38歲的唐人美心善，她日前到愛護動物協會的領養中心，探訪「浪舍」事件倖存的狗貓，並鼓勵大家領養。而且她家裏還養了3隻貓咪！

唐詩詠日前獲愛護動物協會邀請，到領養中心探望半年前在「浪舍」事件倖存的狗貓。

現年38歲的唐詩詠自2017年與洪永城分手後，感情一直空白。至早前跟「教育界王力宏」陳思銘傳出緋聞。雖然唐詩詠否認其情侶關係，但有報道指二人正發展地下情，更傳出同居緋聞！近日更有雜誌拍到陳思銘進出唐詩詠住所，懷疑二人早已同居！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

唐詩詠日前獲愛護動物協會邀請，到領養中心探望半年前在「浪舍」事件倖存的狗貓。她在Instagram上分享當日照片，並鼓勵有意領養的朋友留意愛協領養網頁，或到愛協中心探訪，「幫助牠們重新開展新生活。」

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除了呼籲大家領養代替購買，她還親力親為收養了一隻小貓「蛋蛋」，每日清晨6點便會起身餵小貓飲奶。唐詩詠心地如此善良。不過讓意中人登堂入室，就要先問過三位主子，她早前接受傳媒訪問指：「一定要鍾意貓，試過帶個男仔返屋企，我Feel到老嗰隻貓『銀仔』唔鍾意，所以一定要佢哋鍾意。」

演藝圈有不少女藝人都人美心善，在《金宵大廈》擔任主角的李施嬅更是位盡責狗奴。她與舊愛鄧健泓分手後，仍對兩隻共同飼養的貴婦狗不離不棄。李施嬅更曾直言：「狗狗不是物件，不能因為一段關係變了就棄養。」

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