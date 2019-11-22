德國牧羊犬被綁屋外斷水斷糧　這天牠忍痛咬斷自己腳充飢

美國發生了一宗令人憤怒的虐狗慘案。 上星期，有位速遞員上門派件時，發現有隻德國牧羊犬被綁在屋外，當時牠的左前肢血肉模糊，他趕緊把狗送到獸醫院。經醫生檢查後，發現牠的肚子裏有一條骨頭，懷疑牠因飢餓而咬斷前肢充飢......

有速遞員早前發現一隻德國牧羊犬被綁在屋外，而且左前肢嚴重受傷，於是立即把牠送到醫院。（Facebook圖片：Susquehanna SPCA）

美國上星期發生了一宗虐狗慘劇。有位速遞員上星期上門派送包裹時，發現有一隻德國牧羊犬（狼狗）被綁在屋外，牠的身邊並沒有清水、食物，而且牠失去了左前肢，傷口仍然滲著鮮血，於是他趕緊聯絡當地動保機構「Susquehanna SPCA」，並把牠送到醫院。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

醫生隨後在牠的肚子裏發現一條疑似斷手手骨，相信是狗狗過於飢餓，於是把左手咬斷充飢。牠肩膀和胸部還長了巨大的脂肪瘤，身體多個地方都患有不同疾病，醫生懷疑牠已經有一段長時間被綁在屋外。幸得快遞員發現，並及時把牠送到醫院，否則狗將會在極度飢餓和痛楚下死去。

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當地警察隨後上門拘捕59歲的狗主Carl K. Pritchard，並控告他虐待動物，包括沒有為狗隻提供適當的照顧，及未有為飼養於屋外的狗隻提供適當的居住環境。據了解，這隻狼狗名叫Zoe，今年9歲，目前由動保團體Susquehanna SPCA照顧。

哥斯達黎加早前有狗狗出現在法庭上。這是當地在推行動物福利法後，第一次使用該法例作出檢控。縱然大家都知道狗狗不會說話，沒法作出指證，但義工表示他們要做的，是為狗狗伸張正義。

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