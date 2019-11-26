暖男從野狗口中救起小生命　定睛一看牠的樣貌秒嚇呆

任何生命都是值得尊重的。台灣一名網民日前途經山路，意外擊退野狗，救下了一頭罕有動物，但當他定精一看到小生命的樣貌時，竟然讓他又驚又喜。

林姓網民與友人駕車經過山路時，赫然發現一頭野狗口中叼著一頭小動物，決定趕走野狗，野狗隨即放下口中的獵物逃走。他們其後定睛一看，才發現那頭躺在地上奄奄一息的動物，竟是一頭小麂（台灣稱為山羌，香港又稱赤麂或黃麂）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這頭躺在地上奄奄一息的動物，竟是一頭小麂。（Facebook@有點毛毛的）

那頭小麂奄奄一息地躺在地上，身上的皮毛被沾濕。林姓網民與友人抱起牠，試圖溫暖牠的身軀。二人因擔心牠會再被野狗盯上，決定不將牠留在原地，轉而向政府相關部門求助。目前，小麂已被有關部門接走安置。

二人抱起小麂，試圖溫暖牠的身軀。（Facebook@有點毛毛的）

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麂是一種小型鹿科動物，主要在中國華中、華南地區、台灣等地出沒。台灣曾將牠們列為保育動物，惟在今年1月撤回，將牠們歸類為一般類野生動物。香港亦有赤麂的蹤跡，屬受保護動物，雖然數量現時尚算穩定，但仍面對著種種威脅，包括非法捕獵，及遭流浪狗襲擊。