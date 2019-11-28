百厭雪橇B撩貓主子玩　結局惹網民爆笑：惡人先告狀

雪橇犬一向以愛犯傻、百厭、喜歡撩是鬥非而著名。這次一隻雪橇B更越級排戰貓咪主子，最終下場大家可想而知。雖然貓咪只是「輕輕地」叫了一聲，但雪橇B已像是被打了一頓，倒地後不斷發出可憐的求救聲。

主人牠欺負我！（●【爆笑公社】●）

這段有趣的影片，由網民在Facebook群組「爆笑公社」裏分享。當中可看到一隻雪橇B在來回走動，似乎想和貓主子玩，但最終結局，卻是令人爆笑！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，百厭雪橇B如何秒被貓主子KO】

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雖然雪橇B很想有人陪牠玩，但高傲的貓咪似乎心情不佳，在雪橇B靠近時，已一臉不悅。直到雪橇B走到面前，貓咪已忍無可忍，「輕輕地」叫了一聲，結果卻把雪橇B嚇倒在地上

雪橇B發出痛楚的慘叫聲，裝出一副可憐的樣子，並向鏡頭後的主人求救。網民直接替雪橇B配音：「媽媽！你看牠打我！好痛啊！嗚嗚嗚！」

網民的留言也很有趣「超浮誇...可愛」、「君子報仇……」、「戲精」、「果然長得可愛就可亂撒嬌」、「還沒碰到已倒下」、「又是碰瓷黨」、「惡人先告狀」。

【雪橇犬雖然百厭，但牠也有乖巧一面。另一隻雪橇犬，牠便提醒主人要注意身體情況】

大家都知道狗隻的嗅覺比人類靈敏得多，而且近年已有更多證據顯示，狗隻可以憑嗅覺得知主人患癌。在美國，一名女子多次被家中雪橇嗅出癌症復發，並及時求醫接受治療。她感激愛犬並稱：我欠牠一命。

全靠雪橇犬Sierra，主人才會及早到醫生處檢查身體。（FB@Stephanie Herfel）