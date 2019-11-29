【柴犬保暖】柴犬創意方法為睪丸保暖　爆笑紮馬瞄準老爸手

天文台預測，天氣將會轉冷，毛孩們也需要保暖。台灣一頭柴犬等不及主人為牠加添被鋪，決定採用獨特的創意保暖法，借爸爸的手為其一雙「蛋蛋」保暖，場面逗趣。

近日氣溫驟降，天文台預測下周六最低氣溫更將跌至攝氏13度，冬意漸濃。毛孩們雖然渾身毛髮，但牠們也會因天氣轉冷而想盡方法保暖，台灣一頭柴犬為了為「蛋蛋」保暖，不惜借用男飼主的手，過程笑翻網民。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩歲的柴犬「Cooper」自創獨特的保暖法。（Facebook@張婕妤）

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兩歲的柴犬「Cooper」來自台灣桃園市，每當天氣一轉冷，牠便會採取獨特的創意保暖法。牠會在男飼主的手掌上方紮馬，然後將「蛋蛋」瞄準掌心，一把坐下去，畫面非常逗趣。男飼主似乎不太贊成這種保暖法，一秒後隨即揮手趕走Cooper。Cooper隨即再接再厲，折返男飼主身旁，再次瞄準並坐下，但結局依然是被趕走。Cooper一臉無辜，似乎無法理解男飼主的反應。

女飼主笑言，Cooper只會借男飼主的手來「暖蛋」，不知道牠到底從哪學懂這招。 片段被分享至網上，網民們紛紛被Cooper的創意保暖法惹笑，「我的蛋蛋就由爸爸來守護」、「他知道等爸爸愛上蛋蛋，就不會切他蛋蛋…」、「男人才懂男人的冷啊！」、「把自己當雞在孵蛋」、「只給信任的人保護最脆弱的蛋蛋」、「媽媽手太冰，爸爸手暖」。