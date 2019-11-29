狗媽遭鐵鍊綁欄杆　不忘餵飽懷中6隻小生命　景象驚呆所有網民

愛爾蘭一頭狗狗被遺棄於郊區，身體遭鐵鍊綁在欄杆上。雖然牠無法動彈，但仍堅持餵奶予懷中6隻幼犬。動保人員及時趕到救起牠們，將於明年開放領養。

本月初，愛爾蘭一頭狗狗被發現遭人遺棄於郊區，牠被綁在欄杆旁，無法動彈。牠的懷中尚有6隻嗷嗷待哺的幼犬，淒涼的模樣令人大感心酸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這頭黑色的母狗被遺棄於Roscommon郊區，因被鐵鍊綁在欄杆上而無法站立。（Facebook@ISPCA）

這頭黑色的母狗被遺棄於Roscommon郊區，因被鐵鍊綁在欄杆上而無法站立，沒有人知道牠從何時起被綁在這裏。一名路人發現牠後，隨即向當地動保團體及警方求助。

動保團體ISPCA接報到場，救起母狗及6隻幼犬。經獸醫檢查後發現，這頭母狗年僅兩歲，除了受涼及飢餓外，身體狀況大致良好。動保人員嘗試從晶片追查原飼主，但發現狗狗身上並沒晶片。他們遂為狗狗起名「Emmy Lou」，而6隻幼犬則分別名為「Billy Ray」、「Dixie」、「Dolly」、「Dotty」、「June」及「Patsy」。

6隻嗷嗷待哺的幼犬躲在母親懷中。（Facebook@ISPCA）

▼▼▼▼▼點擊相片看牠們現況▼▼▼▼▼

ISPCA經理Hugh O’Toole表示：「把兩歲的母狗和幼犬遺棄在沒食水、食物、遮掩的地方，根本就是置牠們安危於不顧。根據近日的降雨量及寒冷天氣，牠們很有可能會面臨截然不同的下場，我很高興成功救起了牠們。」母狗及幼犬們會暫時由職員照顧，直至下年才開放領養。

▼▼▼早前另外有一群幼犬誤因踩瀝青，僅剩眼球能動，點擊圖片放大看最終結局▼▼▼