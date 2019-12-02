【貓保暖】貓島居民製禦寒貓窩　2百隻流浪貓溫暖過冬

天氣日漸寒冷，不少人都會擔心流浪動物難以抵受寒冬。 位於日本愛媛縣的「青島」，是日本有名的「貓島」，當地只有7名居民，而流浪貓的數量卻多達210隻。隨著天氣逐漸轉冷，當地居民亦想出妙法，為貓咪們製作暖心貓窩，抵擋刺風的寒風。

「青島」位於日本愛媛縣，島上居民為島上多達210隻流浪貓，準備貓窩。（facebook圖片：猫の島 青島物語 Cat Island Aoshima）

隨著冬天的來臨，青島變得越來越寒冷。昨天（12月1日）早上，氣溫更降至4°C。寒冷的天氣導致島上的幼貓、老貓，很容易凍病，甚至凍死街頭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

島上的居民為了避免貓咪冷病，於是著手利用發泡膠箱、紙箱製作了一系列「禦寒貓窩」，並貼心在貓窩裏加上厚厚的毛毯，讓當地的流浪貓能藉此保暖。

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發泡膠箱變超保暖冰屋

部份貓窩參照愛斯基摩人的冰屋設計，在發泡膠的側邊挖出一個小洞，讓貓咪能自由進出之餘，保暖效果更出色。為了讓貓咪能睡得舒適，居民還會在天氣晴朗的日子，動手清洗墊在貓窩的毛毯，讓太陽曬乾。

由於青島居民與貓貓的比例相當懸殊，再加上島上的居民平均年齡甚高，當地政府因此於去年向當地民眾表示，會為小島上所有的貓貓進行結紮手術，壓止及平衡島上貓貓的數量。

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