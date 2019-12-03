虎斑貓偷走出門遭反鎖　鄰居施超有愛方法救回　萬名網民狂讚

貓咪的身手跟忍者一樣敏捷，不單能夠輕易跳到高處，還能靜悄悄地跟在人們身後。 早前，台灣有隻貓咪偷偷跑到屋門外，豈料大門竟然被反鎖。牠只好在門外可憐地喵喵叫，幸好鄰居發現牠，更做出暖心的舉動將牠救回。

貓咪反鎖在門外，幸得鄰居發現，終於平安無事。（facebook圖片：貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club）

日前，台灣有網民晚上要出門上班時發現，門邊傳來貓叫聲，但聲音並非自家貓咪，於是開門查看，發現有隻虎班貓癡癡地看著鄰居門口。牠一直喵叫著，還嘗試跳上去打開門把，結果門反鎖了，牠怎麼也開不到。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她試著敲門，發現鄰居並沒有回應，不曉得是否出門了。她擔心貓咪會走失，於是急忙從家裏拿出貓籠，把牠關進籠裏，並在鄰居的門外貼上便條：「看見你的貓被鎖在門外，我怕牠跑出去，我趕著上班，就先把牠關在籠子裏。」

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪反鎖門外經過▾▾▾

網民下班回家，看到貓咪已經不在籠裡，而貓籠卻貼上另一張便條說：「非常非常感謝您在忙碌中保護我定寶貝。請問您是哪一戶的？方便留下電話讓我回個禮嗎？」網民及後跟貓主談及，才知道貓咪是偷跑出來，貓主也沒注意到，為了報答網民救貓之恩，貓主之後會做零食給網民的貓咪當謝禮。

網民把事件分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，結果獲得近萬網民點讚，大多數留言都讚該網民「好鄰居」、「善良的鄰居」、「萬金難買好貓奴鄰居」，也有留言讚貓咪「很聰明會回家」、「還等待主人開門！真可愛」，部份網民留言指「會有感情線發生的感覺！」、「交朋友」，不過該網民卻回應道：「對面是一對情侶，我沒戲唱了。」

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