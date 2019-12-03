掃地機械人「炒車」釀災難　貓奴弟入屋驚見一地貓糞便

貓貓搗蛋能力驚人，只有寵主們才明白每當打開家門的那份心情，深怕下秒便會看到一片狼藉，可謂「既期待又怕受傷害」。台灣一位網民日前於網上訴苦，表示家中的掃地機械人慘變「掃屎機械人」，不幸經歷卻惹笑一眾網民。

昨日（2日），台灣一位曾姓網民於網上訴苦，抱怨家中貓貓導致一宗慘劇，令掃地機械人變身「掃屎機械人」。他呻道：「請確定你家的貓沒有在地上拉屎再打開掃地機器人喔，不然它會變成掃屎機器人，讓你家地上充斥著抹的很均勻的屎喔！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

因地上遺有貓屎，掃地機械人「盡責」地將貓屎抹勻在整個地上。（受訪者提供）

住所秒變毒氣室

曾姓網民的姊姊養有4隻貓，分別名叫「紅蔥頭」、「黑嚕嚕」、「萌萌」及「小皮蛋」。因貓主需外遊10天，於是便設定了掃地機械人定時自行打掃。然而，昨日早上，她透過監視器發現房間的地板變成黑色一片，遂立刻致電弟弟到她家看個究竟。曾姓網民一打開門，滿地貓屎映入眼簾：「整間跟毒氣室一樣。」

曾姓網民的姊姊養有4隻貓，這3隻分別名叫「紅蔥頭」、「黑嚕嚕」、「萌萌」（左至右）。（受訪者提供）

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他透露，其實氣味在剛打開門那刻還不算濃烈，直到他開始清潔時才迎來真正的災難，「拖把一拖下去，滋潤了那些乾燥的屎，整個味道超級刺鼻！」他花了整整兩小時才清理完畢：「想把這些主子都給殺了，請問有料理貓的食譜嗎？」

他的遭遇意外地勾起不少寵主共鳴，有寵主稱曾遇上類似經歷，但主角是嘔吐物，「機器人很貼心地（把嘔吐物）抹平到我看不出來，我跪著用抹布擦地擦了快10次，味道才消除」，有人則笑言「這個完美無缺畫出屎屎魔法陣」。

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