貓貓大報復！用29吋行李箱狠擊主人頭　主人奴性太重竟不動怒？

世上最不能開罪的，不只是肚餓的女友，還有肚餓的貓主子！一名貓奴因遲了餵食，而令主子挨餓，下秒即遭到主子狠擊，更引致輕微腦震盪，讓她大呼無奈。

原來忘記餵貓主子，隨時招來殺身之禍！台灣一名飼主因遲了餵愛貓，竟被牠們狠狠地「襲擊」，導致輕微腦震盪，經歷引起一眾貓奴譁然！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

萌萌：「你還不起床，我就要餓死了！」（受訪者提供）

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飼主甘天兵日前在家中睡覺時，晚了起床餵飼愛貓「萌萌」和「虎兒」，僅8個月大的萌萌決定出手，喚醒貪睡的奴才。萌萌靈巧地跳上衣櫃，一掌推倒一個29吋硬殼行李箱，當場重擊奴才的頭部。肇事後，另一隻貓虎兒被嚇倒，兩貓隨即逃離現場。

醫生指有輕微腦震盪

甘天兵憶述當時情況，指感到「有點暈跟痛」，但第一時間並非求醫，而是哀嚎後立刻起床餵主子。後來，她翻查監視器片段，才發現兇手原來正是萌萌，面對愛貓攻擊，她只得自我安慰，以「我養的」三字說服自己別計較，又自嘲「認命的奴才」。翌日，她終於求醫，醫生指其頭部有點紅腫，以及有輕微腦震盪，但並無大礙。

超頑皮貓貓「戰績」彪炳

她透露，萌萌性格一向調皮，「戰績」彪炳，曾多次翻垃圾桶、玩廁所水、偷開衣櫃、偷吃零食等，令她苦惱不已，嘆道「我懷疑牠根本智商180」。她將被行李箱襲擊的經歷分享至網上，惹來貓奴們熱烈討論，吸引逾萬人讚好，有網民則留下善意提醒，「有小孩東西要擺高，有養貓東西要擺低。」