警犬捉賊都可以為慈善出力？　網民知道真相後激讚

已到年尾了，大家買了新的月曆嗎？如果還未的話，會否考慮買這款慈善月曆？ 這款大受歡迎的月曆，由警犬作為主角，當中可看到警犬們在辦案時的英姿，如果能對着這些威風凜凜的警犬工作，一定能為每天打氣加分。

加拿大滑鐵盧警署（Waterloo Region Police）今年以警犬作為2020年的月曆主角，並拍下牠們在查案時的模樣，無論是追捕、偵查、審犯等都是唯妙唯肖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，警犬如何為慈善出力

+ 8 + 7 + 6

為了令這輯月曆更有故事性，專業狗狗攝影師Jason Krygier-Baum，已預先和領犬員討論過，希望以一宗狗骨頭被盜事件為引子，然後拍下警犬辦案過程。警犬不但要用敏銳的嗅覺去緝兇，而且還要查看CCTV、駕駛警車追賊，最終成功破案，獲受表揚。

是次粉墨登場的警犬有Ranger、Grim、Chase和Tracker，另外還有警犬是扮演犯人角色，令整輯月曆極具故事性與動感。據悉滑鐵盧警署裏的警犬，都是德國牧羊犬。牠們接受嚴格訓練後，會協助警員追捕嫌疑犯、查找失蹤人士、追回被盜的財物等等。當然，警犬最擅長的，就是以嗅覺找出隱藏的違禁品，例如毒品、槍械、彈藥和貨幣。

我們的警犬經過訓練後，可在不同類型的調查中為警員提供支援。牠們是警局裏的重要成員，對社區也很大的貢獻。領犬員與警犬一起工作，是一種密不可分的連繫。 滑鐵盧警察發言人Cherri Greeno

據悉是次月曆售賣，所有收益將全數捐給特殊奧運會。滑鐵盧警署的警長Bryan Larkin表示，「月曆是以一種特別的形式去表揚警犬出色的工作，同時用行動表示支持特殊奧運會，希望生活在這裏的人，都能一同支持這個運動會。」

有興趣購買月曆的話，可瀏覽網方網站：2020 Canine Calendar攝影師網站：https://www.jasonkb.com/

除了加拿加警署用警犬出慈善月曆外，澳洲消防員也與毛孩合照，拍攝了一輯慈善月曆，收益會捐予動物收容中心。

澳洲消防員2020年慈善日曆正式開售了！一如往年般，日曆內有多位猛男消防員騷肌，溫柔地呵護身旁的可愛動物們，流露鐵漢柔情一面。購買月曆不但可以大飽眼褔，更可順便做善事，因出版方會捐出部分收入予慈善團體，包括各類動物收容所。