【貓感情】不肯接受面老爸離世　開心果「大鼻」每晚房門前嚎哭

貓狗就像我們般，擁有喜怒哀樂等情感。然而，我們能與他人傾訴，但毛孩們只能獨自咬緊牙關，默默承受。一頭小貓經歷飼主離世後，性情大變，從活潑開朗變得寡言易怒，更每晚在飼主房門前大聲哭喊。

阿寶的父親上周五（29日）病逝，家人均傷心不已，包括貓咪「大鼻」。素來是家中「開心果」的大鼻，近日變得鬱鬱寡歡，不但喜歡躲起來，更經常放聲哭喊，每晚也會在父親房門前大鬧一番。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「大鼻」本來是家中的開心果。（受訪者提供）

阿寶眼見愛貓性情大變，坦言感到無助，「我哋自己都處理唔到（情緒），又聽唔明佢講咩，幫唔到佢，好心痛」，她徐徐嘆道。他們一家於2014領養大鼻，大鼻對男性一直避之則吉，就連父親和弟弟也不例外。可是，就在父親前年確診腦萎縮後，大鼻突然開始親近父親，每晚也會為他暖被窩及陪睡。

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每晚父親房門前嚎哭

就這樣過了兩個寒暑，直至上周五，大鼻似乎察覺父親再也不會回來了。牠開始大吵大鬧，發出如嬰兒般的哭喊聲，每晚都在父親房門前嚎哭，盼著能進去房間，模樣令人心疼。就連以往牠最愛的母親嘗試抱牠，亦會被牠避開，甚愛撒嬌的主子頓時變得孤僻冷漠。

面對鬧彆扭的大鼻，阿寶雖然心疼但也愛莫能助，只得輕撫牠頭頂，柔聲為牠打氣，望能一起熬過這低潮：「其實佢哋（貓）比我哋敏感，我哋可以翻工，見朋友，搵人傾計，但我哋就係佢哋嘅全世界。」